Le Club de tir à l’arc de Calgary accueille le championnat canadien 3D en salle

Le Club de tir à l’arc de Calgary accueille pour la première fois le championnat canadien 3D en salle au Sevenchiefs Sportsplex, situé sur la réserve de la Nation Tsuut'ina, dans le sud de l’Alberta, ce week-end. Pendant deux jours, plus de 260 archers de tous âges tirent sur des animaux en mousse grandeur nature à différentes distances jusqu’à un maximum de 50 mètres.

Lors de la compétition, les participants s’affrontent dans des parcours de différentes intensités composés de 26 et 27 animaux. Les archers tirent à l'arc à poulies, à l'arc recourbé et avec un équipement traditionnel.

Le tir à l’arc 3D utilise des cibles en forme d’animaux en trois dimensions. Les participants tirent à partir de différentes distances allant jusqu'à 50 mètres. Photo : Radio-Canada

Trois personnes, habituellement, mais aujourd'hui c’est quatre en raison du nombre de participants, se rendent à la station où se trouvent l'image et le numéro de la cible sur laquelle ils tirent , explique Brian Struthers, le président du club. L'objectif est de remporter le plus de points.

Selon le président du Club de Tir à l’Arc de Calgary, Brian Struthers, les gens choisissent de pratiquer ce sport notamment pour partager de bons moments avec des gens qui partagent le même intérêt qu'eux pour le tir à l'arc. Photo : Radio-Canada

Il s’agit du plus gros événement de l’année au Canada. Nous sommes très heureux de voir le nombre [de participants] augmenter après la COVID [...] nous sommes heureux de voir que tant de jeunes choisissent ce sport , lance Aaron Bull, président de Tir à l’Arc Canada.

Partager une passion

Bien qu’il y ait des médailles à gagner, la plupart pratiquent ce sport pour le plaisir de partager une activité avec des gens qui ont la même passion qu’eux. C’est le cas de Adriana Adamson. La jeune fille de Saskatoon âgée de 11 ans n’est pas près d’arrêter.

C'est un sport tellement amusant à pratiquer et je veux juste continuer à m'améliorer de plus en plus , confie-t-elle.

À moins d'être au niveau de la ligue très élevé, il est difficile de vivre du tir à l'arc, mais c'est juste pour l'amour du sport, pour la communauté. Et c'est quelque chose que l'on peut faire de 5 à 95 ans, il n'y a pas de limite d'âge , renchérit Aaron Bull.

Pour Ember Frigon, 9 ans, qui a participé à des compétitions à Las Vegas et à l'Île-du-Prince-Édouard, le sport n’est pas pris au sérieux .

« Si vous gagnez une médaille d'or au tir à l'arc, les gens vont dire ‘’ok super’’, mais si vous gagnez une médaille d'or au hockey, ils vont être tout excités et ils vont adorer. » — Une citation de Ember Frigon, archère

J'aimerais que plus de filles pratiquent ce sport et qu'elles soient davantage reconnues , dit-elle.

Avec les informations de Terri Trembath