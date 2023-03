Le personnel du Collège Assiniboine et du Collège Red River vote en faveur d’une grève

Le personnel du Collège communautaire Assiniboine et du Collège Red River a voté en faveur d'une grève. Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) précise que certains employés pourraient refuser de travailler « si nécessaire ».

La décision concerne 1900 membres du personnel, incluant des enseignants, des membres de l'administration ou des services technologiques. La grève touche les campus des deux collèges à Winnipeg, Brandon, Portage la Prairie, Selkirk, Winkler, Steinbach et Dauphin.

Dans un communiqué publié vendredi, le président du MGEU , Kyle Ross, indique que les employés travaillent pour les étudiants, mais qu'ils ont rencontré plusieurs difficultés .

Il précise que les enseignants et les employés de soutien des collèges ont les salaires parmi les plus bas au pays. Il ajoute que la rétention de personnel et le recrutement sont aussi un gros problème .

Dans une déclaration publiée vendredi, un porte-parole du Collège Red River, Conor Lloyd, note que l'établissement continuera de fonctionner normalement pour l'instant.

Il ajoute que le collège respecte le processus de négociation et le droit du syndicat de déclencher une grève , mais estime qu'il est possible d'arriver à une entente grâce à des discussions .

Une porte-parole du Collège communautaire Assiniboine, Anya McNabb, est du même avis que son homologue, ajoutant que le vote de grève est une pratique courante dans les négociations .

Elle note que le collège s'engage à travailler avec le syndicat pour en arriver à une entente équitable .

Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba entend continuer les négociations en présence d'un médiateur, selon Kyle Ross.