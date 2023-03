Manifestation contre l’intervention du gouvernement indien au Penjab

La chasse à l’homme menée contre Amritpal Singh survient un mois après sa participation au saccage d’un poste de police, selon divers médias internationaux. La manoeuvre a également donné lieu à des arrestations, à la restriction des rassemblements et une coupure d’accès aux médias et à l’Internet qui aurait touché environ 20 millions de personnes.

Selon les organisateurs, Amritpal Singh, le leader d’un groupe consacré à la réalisation de réformes sociales, travaillait notamment à la lutte contre l’usage de drogues et les surdoses et que le saccage du poste de police a eu lieu en représailles contre la détention et le traitement jugés injustes de ce dernier.

De son côté, la police soutient qu’Amritpal Singh a créé une milice et qu’il était en train de constituer un arsenal formé d’armes à feu et d’équipement militaire. Le gouvernement du Penjab explique, pour sa part, que les mesures imposées sont nécessaires afin d’assurer la sécurité du public et prévenir la violence.

Le Penjab est la seule région de l’Inde dont la majorité des habitants est de religion sikhe. Plusieurs sikh ont proposé, au cours de l’histoire, de faire de la région un pays indépendant, disant faire face à de la discrimination dans le pays à majorité hindoue. Le gouvernement indien nie ces dernières allégations.

Des mesures inacceptables, selon les manifestants

Nous voulons montrer notre désaccord avec le gouvernement indien pour cette suspension des libertés civiles et cette violation des droits de la personne , explique Morinder Singh, un porte-parole du Conseil des Gurdwaras de la Colombie-Britannique présent à la manifestation.

C’est préoccupant et triste, ce qui se passe là-bas , dit Harnoor Kaur, 24 ans, dont une partie de la famille habite au Penjab.

Nous sommes ici pour montrer notre solidarité et notre soutien, de même que le fait que nous pouvons manifester paisiblement et exprimer nos opinions parce que nous vivons dans une véritable démocratie, ici, au Canada , ajoute-t-elle.

La manifestation a eu lieu devant le Consulat général de l’Inde, sur la rue Howe, au centre-ville de Vancouver. Les organisateurs promettent qu’elle ne sera pas la dernière.

Avec les informations de Nick Logan et de la Presse canadienne