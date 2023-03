Une députée accuse le Parti vert de l’Î.-P.-É. de ne pas avoir été prêt pour les élections

Le Parti vert est l’opposition officielle depuis 2019 à Charlottetown. L’élection générale est le 3 avril.

Même si le chef progressiste-conservateur Dennis King a déclenché les élections six mois avant la date prévue par la loi, Hannah Bell soutient que tous les partis politiques savaient qu'elles se dérouleraient en 2023.

Selon elle, sa formation n'a pas fait de travail de terrain ou même planifié une campagne, ce qui pourrait lui coûter des sièges le 3 avril.

Comme je l'ai déjà dit à l'interne et à l'externe, je crois que le Parti vert a raté une belle chance de relancer en avance son élan en vues des élections. On doit commencer à préparer le prochain scrutin dès la fin de la campagne électorale. Et en rétrospective, les verts ont eu des problèmes à poursuivre leur élan de 2019.

Hannah Bell, députée sortante de Charlottetown-Belvedere, n'est pas candidate à l'élection du 3 avril. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En 2019, ils avaient obtenu huit sièges, devenant le premier parti écologiste à former l'opposition officielle en Amérique du Nord.

Les progressistes-conservateurs ont pu former un gouvernement minoritaire, le premier depuis le 19e siècle. Cela a donné aux verts de Peter Bevan-Baker une plus grande occasion de promouvoir des mesures et des politiques que les partis d'opposition du passé.

Toutefois, les progressistes-conservateurs ont pu devenir majoritaires après avoir remporté une élection partielle en 2020.

Dennis King, chef du Parti progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard, le 6 mars à Charlottetown. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Et les verts semblent piétiner. Au début de la campagne, les sondages les plaçaient très loin derrière les progressistes-conservateurs. Ils ont eu tant de difficultés à attirer de nouveaux candidats qu'ils n'en présentent pas dans deux circonscriptions.

Je ne prétendrais pas que je ne suis pas déçu. Je peux toutefois vous dire que ce n'est pas faute d'essayer , dit le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker.

Peter Bevan-Baker, le chef du Parti vert, a fait campagne le 17 mars aux côtés de sa candidate Lynne Lund, qui tente de se faire réélire dans Summerside-Wilmot. Photo : Brittany Spencer/CBC

Plusieurs sympathisants ont exprimé le désir d'être candidats au cours des quatre dernières années, mais ils y ont renoncé à cause de l'annonce anticipée des élections, explique-t-il. Ils ne voulaient pas tout abandonner d'un coup.

Don Desserud, un politologue de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard ( UPEI ), croit que la percée du Parti vert d'il y a quatre ans était grandement attribuable à la désaffection de l'électorat libéral qui voulait du changement après 12 années de gouvernement libéral.

Selon lui, le prochain scrutin permettra de constater si les résultats de 2019 étaient un simple accident de parcours.

Il souligne que certains de ces électeurs aiment bien les politiques proposées par les verts. Mais quand j'étudie les résultats des sondages, je ne le constate pas , dit-il. Je vois que les verts sont revenus comme avant.

Les libéraux, qui ne comptaient que quatre députés à la dissolution de l'Assemblée législative, accusent un faible retard sur les verts. Eux non plus ne sont pas parvenus à présenter des candidats dans tous les comtés, une première depuis 1919.

Sharon Cameron, cheffe du Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard, le 8 mars à Charlottetown. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

La cheffe libérale Sharon Cameron a bien pris soin de cibler le Parti vert depuis le début de la campagne afin de courtiser son ancien électorat.

Elle a même choisi de se présenter dans la même circonscription que Peter Bevan-Baker, brisant ainsi la tradition voulant qu'un chef n'affronte pas un autre chef dans le même comté.

L'historien Ed MacDonald dit que le vieux système politique binaire était bien enfoui dans l'esprit des plus vieilles générations. Pour plusieurs, l'allégeance politique relève du patrimoine familial.

Il croit que les verts peuvent maintenir leurs acquis et même attirer de nouveaux électeurs en raison des changements démographiques sur l'Île-du-Prince-Édouard.