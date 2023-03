Budget fédéral : bien des défis à relever dans le contexte économique actuel

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a promis d'accomplir tout cela au cours des dernières semaines, tout en s'engageant à maintenir les restrictions budgétaires.

Toutefois, l'atteinte de cet équilibre ne devrait pas être facile. Le ralentissement de l'économie canadienne pourrait peser sur les coffres du gouvernement.

Ce sera très difficile pour le gouvernement fédéral , a déclaré Randall Bartlett, directeur principal du volet Économie canadienne chez Desjardins.

On s'attend à ce que les libéraux investissent considérablement dans la transition du Canada vers l'énergie propre, dans le but de maintenir la compétitivité du Canada par rapport aux États-Unis en lançant ses propres mesures dynamiques.

La Loi sur la réduction de l'inflation, qui a été adoptée en août par le Congrès américain, investit près de 400 milliards de dollars américains dans plusieurs champs d'activités pour y parvenir, que ce soit les minéraux critiques ou encore la fabrication de batteries, les véhicules électriques et l'électricité propre, y compris l'hydrogène.

Ottawa a aussi promis beaucoup d'argent pour les soins de santé; le gouvernement fédéral a récemment signé des ententes de financement de dix ans avec les provinces sur les transferts en santé, et on s'attend à ce que ces dépenses soient comptabilisées dans le budget fédéral.

Puis, comme le coût de la vie demeure un enjeu économique important pour de nombreux Canadiens, les libéraux ont indiqué que le budget comprendra de nouvelles mesures sur l'abordabilité.

« Au cours des prochaines semaines, pour les Canadiens qui ressentent le plus les effets de la hausse des prix, pour nos amis et voisins les plus vulnérables, notre gouvernement offrira un allégement supplémentaire ciblé de l'inflation. »