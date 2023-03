La pénurie de main-d’œuvre : un défi pour les Machineries Pronovost de Saint-Tite

La pénurie de main-d'œuvre n’échappe pas à l'entreprise des Machineries Pronovost située à Saint-Tite. L’usine de fabrication de souffleurs à neige et d'équipement agricole a tenu une journée d’embauche samedi afin de recruter notamment des machinistes, des soudeurs et des peintres qui se font rares dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Moins d’une vingtaine de candidats potentiels sont venus visiter l’usine de l’entreprise lors de cette journée. C’est difficile le recrutement actuellement , résume Donald Michaud, chef de la direction aux Machineries Pronovost.

L’usine est en pleine croissance et pour attirer le plus de gens possible, elle sait qu’elle doit revoir ses stratégies. M. Michaud explique que l’entreprise travaille à l’implantation d’une semaine de quatre jours pour les employés.

Un avantage qui pourrait peut-être pousser les résidents de Trois-Rivières et de Shawinigan a faire respectivement 40 et 20 minutes de route matin et soir.

On n’est pas tant loin, mais ce n’est pas naturel pour les gens de dire “on va aller du côté de Saint-Tite” , se désole M. Michaud.

Pour le moment, les quelque 120 personnes qui sont déjà employées par l’entreprise doivent mettre les bouchées doubles pour compenser les postes vacants.

On cherche tout le temps à augmenter notre chiffre de production. C’est difficile, on essaie de combler en faisant nos quarante heures, et nos fins de semaine de travail , confie le peintre, Danny Magny.

D’après le reportage de Coralie Laplante