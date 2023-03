Des hockeyeuses de la Première Nation Big River s’entraînent au Madison Square Garden

Des jeunes hockeyeuses de la Première Nation Big River, en Saskatchewan, ont pu s'entraîner au Madison Square Garden, à New York. Les adolescentes ont notamment reçu les précieux conseils d'entraîneurs des Rangers de New York.

Le Madison Square Garden, c'est énorme. C'était formidable parce que c'est là que les Rangers de New York jouent , lance l'attaquante des Rangers de la Première Nation Big River, Gracie Arcand.

Grâce à ce voyage, 17 adolescentes de l'équipe ont pu patiner sur la glace du célèbre aréna. C'était mon rêve d'aller à New York et j'ai pu y aller avec mes meilleures amies , se réjouit-elle.

La joueuse de centre Echo Whitefish gardera elle aussi de précieux souvenirs de l'expérience. C'était beaucoup plus gros que ma communauté. Ça me donne envie de voyager , souligne-t-elle.

La jeune hockeyeuse a bien noté les conseils techniques que lui ont donnés les entraîneurs de la LNH et a pris conscience des occasions qui s'offrent à elle. Tout est possible.

Précieux héritage

La coordinatrice du hockey de la communauté, Brenda Cromartie, souligne qu'elle a eu des frissons en voyant ses joueuses sauter sur la glace new-yorkaise, le 16 mars dernier.

C'est important qu'elles puissent voir ce qu'il y a plus loin qu'à une heure et demie de route de leur communauté.

Brenda Cromartie ajoute que les adolescentes ont pu visiter Broadway, magasiner et assister à une partie des Rangers des New York, qui ont affronté les Penguins de Pittsburgh. Elles étaient pleines d'admiration. Ça avait tellement d'importance pour elles , souligne-t-elle.

Des liens historiques entre la Première Nation Big River et New York ont notamment rendu ce voyage possible, selon Brenda Cromartie. En effet, la communauté est le lieu de naissance du célèbre défenseur Jim Neilson, qui a joué 12 saisons avec les Rangers dans la LNH .

Les joueuses des Rangers de la Première Nation Big River. Photo : Facebook/Danika Bear

Sans ce lien, je ne suis pas sûre que tout ça aurait été possible , explique la coordonnatrice. Elle précise cependant que, quand la Première Nation a proposé l'idée d'une visite à l'équipe des Rangers, l'organisation a accepté sans hésitations.

On a levé des fonds, mais on a aussi reçu du financement des ministères provinciaux des Services sociaux et de l'Éducation. C'est extraordinaire.

Brenda Cromartie précise que la Première Nation Big River entend répéter l'expérience et organiser un programme d'échange avec des jeunes du quartier d'Harlem.

[Les jeunes New-Yorkais] n'ont jamais vu de porc épique ou de cerf. En découvrant notre culture, ils vont apprendre beaucoup, c'est sûr.

Avec les informations de Will McLernon