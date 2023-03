Bibliothèque de Saint-Fulgence : une place réduite à l’école Mont-Valin

Chantale Cyr rappelle que les discussions avec la municipalité de Saint-Fulgence quant à la place accordée à la bibliothèque municipale remontent au précédent conseil municipal. L’ancien maire de Saint-Fulgence avait même pris connaissance des plans de réaménagement de l’école.

Quand, monsieur Lemyre dit être estomaqué, ce n’est pas une nouvelle qu’il a appris vendredi dernier lorsqu’il a fait la visite, ça fait plus d’un an qu’on parle avec les élus de cette situation , affirme-t-elle.

Elle assure qu’en plus des discussions, des rencontres ont eu lieu avec les élus municipaux.

D’emblée, on s’est positionné en disant à Monsieur Lemyre que, pour le moment, on n’était pas en mesure de se prononcer sur la possibilité de réintégrer l’entièreté de la bibliothèque municipale. Il fallait attendre de voir naître les travaux, de s’approprier le milieu et de voir s’il y avait une disponibilité au niveau de nos emplacements pour recevoir 8500 livres , explique-t-elle.

Elle ajoute que le CSS des Rives-du-Saguenay a toujours maintenu cette position et qu’il n’a jamais formellement écarté la bibliothèque de ses projets de rénovation.

La directrice générale du CSS des Rives-du-Saguenay indique qu’une rencontre s’est tenue, au cours des dernières semaines, avec le maire et le directeur général de Saint-Fulgence. L’objectif de la rencontre, selon elle, était d’évaluer les possibilités pour réintégrer une partie de la bibliothèque en raison d’espaces libres dans l’école primaire.

Chantale Cyr fait remarquer que, de nos jours, les bibliothèques sont aménagées autrement dans les écoles.

Les anciennes bibliothèques, dites plus traditionnelles, n'existent plus dans nos écoles , dit-elle.

Fraichement rénovée, l’école Mont-Valin pourrait accueillir, au maximum, 500 livres, ce qui est bien loin des 8500 livres qui composent la bibliothèque municipale de Saint-Fulgence.

Chantale Cyr mentionne avoir proposé au maire d’accueillir une partie de la collection de livres de la bibliothèque municipale pour que les parents puissent y venir en compagnie de leurs jeunes qui fréquentent l’école. Une offre qui aurait été refusée par l'élu.

Nous, on construit et on rénove des écoles en fonction des besoins pédagogiques de nos jeunes. On n’a pas comme mandat de faire des bibliothèques municipales même si on croit que d’avoir des bibliothèques municipales dans nos municipalités, c’est hyper important pour l’aspect culturel , résume-t-elle.

Le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre, a été stupéfait de constater, en visitant l'école primaire rénovée, qu'il n'y ait plus de place à la bibliothèque municipale. Il a ensuite interpellé le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, afin que la municipalité puisse construire une nouvelle bibliothèque. Le projet évalué à 1,4 M$ prendrait place près de l’église et du presbytère.

D'après les informations de Jean-François Coulombe