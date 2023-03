Troisième lien : Marchand change son fusil d’épaule

Le maire Marchand a tenu à préciser sa pensée à son retour à Copenhague, dimanche matin, à mi-chemin d’une mission de dix jours en Scandinavie.

Au sujet de l’idée de dédier le projet de troisième lien au transport collectif, il explique :

Ce que je vous dis, c’est que la partie transport collectif doit être structurante et à haut débit.

« La partie autoroutière, je ne me positionne pas présentement. J’attends qu’on me présente le projet. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

À l’heure actuelle, le tunnel proposé par la Coalition avenir Québec (CAQ) comporte quatre voies autoroutières. Des voies réservées aux autobus sont seulement prévues aux heures de points.

Le troisième lien consistera en un tunnel bitube. Photo : site du Réseau express de la capitale

Le premier ministre François Legault s’est engagé à publier les premières études sur le projet avant la fin du mois.

Éloges pour Malmö

Mercredi, au sortir d’une rencontre avec des élus de Malmö, en Suède, les commentaires de Bruno Marchand ne prêtaient pourtant pas à la nuance.

Pour pallier le manque de capacité du pont-tunnel Øresundsbron, qui relie actuellement Malmö et Copenhague, au Danemark, la construction d’un métro doit débuter en 2028.

Le pont Øresund relie Malmö en Suède à Copenhague au Danemark Photo : Nick D - Wikimedia Commons

Or, pour des raisons environnementales et d’efficacité, l’intégration de voies automobiles au projet n’a jamais été envisagée.

La tendance est de permettre à des gens de se déplacer de façon sobre en carbone et rapidement , réagissait le maire Marchand. Tu as beau être en Suède ou au Danemark, ils sont tous convaincus et vont vers les mêmes objectifs et je pense que ça doit nous inspirer.

Questionné au sujet de la position du maire de Lévis, ardent défenseur d’un tunnel autoroutier, Bruno Marchand en rajoutait.

On a déjà deux ponts qui permettent ça. Le gouvernement décidera de ce qu’il fait avec son tunnel, mais nous on est convaincu que si on veut déplacer beaucoup de monde rapidement, le transport collectif est la meilleure solution , tranchait-il.

Dédié au transport collectif?

Les journalistes sont alors revenus à la charge pour permettre au maire de détailler encore plus sa pensée.

Est-ce que la CAQ devrait s’inspirer de Malmö et de son métro pour le troisième lien?

Le gouvernement trouvera l’inspiration là où il la cherche, dans le sens que si on veut répondre à des enjeux écologiques, si on veut répondre à des enjeux de déplacer des gens, si on veut augmenter la fluidité des déplacements, le transport collectif reste une excellente solution , plaidait finalement Bruno Marchand. Nous, on y croit c’est sûr.



