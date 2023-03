Les députés régionaux de la CAQ et leurs militants réunis à Jonquière

Trois des cinq députés de la région de la Coalition avenir Québec (CAQ) participent dimanche à une table régionale qui réunit les membres et les bénévoles du parti à l'hôtel Delta Saguenay, dans l'arrondissement de Jonquière.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a prononcé un discours à l'ouverture de la rencontre.

Le député de Lac-Saint-Jean Éric Girard et la députée de Roberval Nancy Guillemette sont également présents.

La table régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean échangera et partagera des idées sur les finances, l'économie et la transition énergétique du Québec.

On va réfléchir plus particulièrement à l'économie, l'économie de notre région. On va parler local, c'est en préparation de notre congrès provincial. Aujourd'hui, ça doit partir de la base, des gens du milieu, du Saguenay-Lac-Saint-Jean , résume le député Yannick Gagnon.