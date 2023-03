Les Huskies expédient les Foreurs en vacances

Les Valdoriens ont été coiffés au fil d’arrivée par l’Armada de Blainville-Boisbriand pour le 16e et dernier rang permettant d’accéder aux séries.

Devant une foule de plus de 3000 amateurs au Centre Agnico Eagle de Val-d’Or, les Foreurs y ont cru jusqu’à la fin, mais leurs rivaux de la 117 ont enfoncé le dernier clou avec deux buts rapides pour briser une égalité de 1-1 en 3e période.

L’entraîneur-chef Maxime Desruisseaux a salué l’effort de sa jeune équipe, mais il demeure déçu de rater les séries par un seul point

On a vu par leur travail que tous les gars voulaient faire les séries, a-t-il commenté. Je suis fier de comment ils se sont présentés ce soir. C’est décevant de rater les séries, parce que ça aurait été une belle occasion de donner du millage aux gars. Oui ça aurait été une grosse commande contre Sherbrooke ou Gatineau, mais c’est important de jouer contre l’élite si tu veux prendre de l’expérience.

Les Foreurs de Val-d’Or sont exclus des séries éliminatoires 2023 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Après avoir échangé leurs deux principaux meneurs en décembre, les Foreurs ont connu une 2e moitié de saison difficile, marquée notamment par des blessures à leurs trois gardiens de but.

Quand tu sors des gars comme Justin Robidas et Alexandre Doucet, tu sais que ça va faire mal, reconnaît Desruisseaux. Mais à quel point, c’était dur à évaluer. Là, on l'a dans les dents. On ne veut pas rentrer dans les excuses, mais on voit que dans une saison de 68 matchs, les petits points que tu ne vas pas chercher ici et là, ça finit par te rattraper.

Alors que les Foreurs ratent les séries pour la première fois depuis 2009, les Huskies terminent au 4e rang de la division Ouest. Ils ont rendez-vous avec les Cataractes de Shawinigan au premier tour des séries.

Tout le monde est vraiment excité, affirme l’entraîneur-chef Brad Yetman. On attend depuis quelques semaines que ça commence. On est contents d’affronter Shawinigan, on a eu de bons matchs contre eux cette année. Ça va être une bonne série.

Il y avait une foule de plus de 3000 amateurs au Centre Agnico Eagle de Val-d’Or pour le dernier match des Foreurs. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’entraîneur-chef se réjouit de finir la saison avec deux victoires contre les Foreurs, sans vouloir jouer la carte de la rivalité.

Peut-être que c'était une petite motivation pour notre équipe, mais on sait aussi la malchance qu’ils ont eue avec leurs gardiens, a-t-il lancé. Les Foreurs travaillent fort et Maxime fait une bonne job avec eux depuis son arrivée. Notre objectif cette semaine était de gagner pour prendre du momentum en vue des séries. Ce n’était pas parfait, mais on a vu du positif.

La série entre les Huskies et les Cataractes débutera à Rouyn-Noranda. Le calendrier demeure à confirmer.