La Maison du Compagnon de La Sarre va s’agrandir pour offrir plus de services

Le projet est évalué à 1,1 million de dollars et déjà plus de la moitié de la somme a été collectée grâce à des aides gouvernementales notamment.

La construction devrait commencer cet été et l'ouverture est prévue dès l'automne.

La directrice clinique à l'organisme, Josiane Michaud, dit que la réflexion pour l'agrandissement des locaux date depuis quelques années.

Elle ajoute que la demande pour ce genre de services ces dernières années, notamment la soupe populaire, est de plus en plus grandissante en Abitibi-Ouest.

On s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés, des trous de services. Puis on voulait adapter aussi nos interventions et nos structures présentes sont pas assez efficientes pour une population marginale, explique la responsable.

De nouveaux logements pour une clientèle vulnérable

L'organisme offre déjà de l'hébergement temporaire pour les personnes se retrouvant en situation d'urgence sociale. Mais le manque de logements abordables dans la MRC a mené les responsables à aller de l'avant avec ce projet.

D'ailleurs, dans le nouveau bâtiment, il y aura de nouveaux logements supervisés et transitoires, un centre de jour et des espaces pour la clientèle diversifiée et en difficulté.

On voit aussi le besoin d'avoir des appartements transitoires, des appartements supervisés parce que notre clientèle est marginale. Souvent, c'est des désaffiliés sociaux. Il faut recréer des choses aussi avec eux, il faut aller voir leurs aptitudes, aller solidifier un petit peu leurs compétences pour justement qu'ils vivent un succès , espère la responsable.

Des fois, les clients reviennent dans nos services parce que ça n'a pas fonctionné, parce qu'ils gèrent mal leur budget, parce qu'ils ne sont pas capables de faire leur ménage , précise Josiane Michaud qui croit qu'avec les nouveaux appartements, il sera plus facile de les superviser et d'assurer une réintégration sociale réussie.

L'organisme compte aussi recruter du personnel pour assurer un meilleur service à sa clientèle.