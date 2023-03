Sainte-Anne parmi les finalistes du concours Kraft Hockeyville rêve déjà pour son aréna

Sainte-Anne qui cherche un financement pour le remplacement du système de refroidissement de son aréna y voit une belle opportunité afin d’aider ses résidents, obligés de se rendre dans d’autres localités pour utiliser des infrastructures beaucoup plus adaptées.

On veut pas que nos jeunes soient obligés d’aller à Landmark ou La Broquerie toute l'année prochaine parce qu'on n’a pas eu de glace, donc vraiment le bonus pour nous autres c'est d'avoir un système de glace , souhaite Marc Connelly, annonceur des jeux de l’équipe de hockey de Sainte-Anne.

L'aréna de Sainte-Anne au Manitoba espère remporter le prix Kraft Hockeyville doté d'un montant de 250 000 $ pour financer le remplacement de son système de refroidissement. Photo : Radio-Canada / Carla Geib

Le système de refroidissement de l'aréna Maurice Chaput est vieux de plus de 50 ans, et il est devenu difficile pour les amateurs de se servir de la patinoire pour les activités sportives, déplore M. Connelly, soulignant que cette situation entraîne de nombreux désagréments.

D'habitude les saisons commencent à la fin septembre, mais cette année quand on a commencé c'était vraiment le 20 octobre, ce qui était trois semaines en retard à cause qu'il y avait un problème à lancer le système , affirme-t-il.

Une bouffée d’oxygène attendue

Le coût de la rénovation de l’Infrastructure est de 306 000 dollars, selon la responsable des services récréatifs de Saint-Anne, Sarah Normandeau.

Le système de refroidissement de l'aréna de Sainte-Anne au Manitoba est vieux de plus de 50 ans et doit être remplacé. Photo : Radio-Canada / Carla Geib

Si la ville remporte le concours Kraft Hockeyville, elle recevra 250 000 dollars, ce qui représente 80 % de la somme nécessaire aux travaux.

Chaque année, vous savez, notre équipe opérationnelle appuie sur l'interrupteur, fait la prière et cette année, nous avons vu qu'elle [la fabrique de glace ] en avait assez, qu'elle était finie , se désole Mme Normandeau.

Parmi les quatre finalistes du concours, Sainte-Anne est la seule localité qui représente le Manitoba. Les autres villes sont Saint-Anselme au Québec, Maple Ridge en Colombie-Britannique et West Lorne en Ontario.

Au terme des votes qui se déroulent en ligne le 31 mars et le 1er avril, le vainqueur sera annoncé.

Pour réunir le plus de votes, les résidents comptent sur le soutien de la communauté et des Manitobains.

C'est plus que juste le hockey, c'est l'esprit communautaire qui ressort, et je crois qu'avec Hockeyville on ressent cela , affirme le directeur général adjoint de l’École Pointe-des-Chênes, Patrick Legal

On voit orange un peu partout, toutes les entreprises sont impliquées et tous les gens qui passent dans la rue, juste un sentiment de fierté. Et pas seulement ici à Sainte-Anne, mais aussi dans les villages environnants.

En plus des 250 000 dollars en jeu, en cas de victoire, Sainte-Anne pourra accueillir un match de La Ligue nationale de Hockey dans son aréna.

L'aréna de Sainte-Anne est un lieu incontournable pour près de 200 enfants qui jouent au hockey mineur dans la localité ainsi que pour l’équipe sénior locale.

Par ailleurs, il s'agit d’un lieu de divertissement et de socialisation pour la communauté qui redoute une fermeture de l'infrastructure.

Plusieurs petites communautés du Manitoba sont régulièrement confrontées aux problèmes d’équipement de leurs arénas.

Le village de Sainte-Agathe également aux prises avec des problèmes liés à son système de réfrigération organise actuellement une campagne de financement des travaux nécessaires au remplacement du système de refroidissement de son aréna.

En 2021, l'aréna de Saint-Adolphe au Manitoba, dont la machine à glace était en panne, avait fait partie des quatre finalistes du tournoi Kraft Hockeyville, mais la Première Nation Elsipogtog au Nouveau-Brunswick avait remporté le titre.

Avec les informations de Carla Geib