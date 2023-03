Les Métis du Manitoba se réunissent pour célébrer leur culture

Au programme de l'événement, il y avait des prières métisses, des danses traditionnelles, des kiosques d'objets métis et des plats traditionnels comme le bannock, un pain métis accompagné de confiture et de beurre.

L'aînée qui a ouvert l'événement avec des prières métisses, Charlotte Nolin, s’est dite fière de son appartenance métisse. Elle trouve que sa communauté est chaleureuse, surtout lorsqu'elle se réunit autour de repas, car cela met en exergue la valeur de la convivialité.

« Nous les familles métisses, quand on se réunit, c'est pas dans le salon ou ailleurs : c'est toujours dans la cuisine. On accueille la parenté et on ne va jamais chez quelqu'un sans partager un repas. » — Une citation de Charlotte Nolin, aînée métis du Manitoba

Elle se souvient que sa famille métisse et elle étaient tous à table puis ils mangeaient ensemble. Elle est émue de voir les nouvelles générations revivre, à travers l'événement, ce modèle culturel de solidarité communautaire.

Charlotte Nolin, invitée à ce rassemblement, l'a inauguré avec des prières métisses. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

En plus des participants enjoués, il y a aussi des vendeurs passionnés. La créatrice de bijoux métis pour l'entreprise familiale Fat Daug, Candace Lipischak, présente ses objets perlés cousus sur des os de cervidés.

C'est mon père Lary qui m'a appris comment faire les bijoux, dit-elle avec fierté. Elle précise que son père avait confectionné une paire de boucles d’oreilles avec des cornes originales . Séduite par la passion et l'habileté de son père artisan, elle est alors devenue son apprentie. Je voulais apprendre comment ça se fait , martèle cette créatrice d'accessoires métis.

Pour les organisateurs, comme Michelle Driedger, membre de la Fédération métisse du Manitoba, ce genre d'initiative est important pour que les métisses puissent préserver leur identité.

Michelle Driedger se réjouit de voir ce genre d'événements qui célèbrent sa culture, et elle souhaiterait en voir davantage à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Elle regrette les heures sombres de l'histoire de sa communauté et leurs conséquences. Même pour plusieurs d'entre nous, on devait se cacher, cacher notre culture , se souvient-elle, avant d’ajouter qu’il y avait des années, ce n'était pas sécuritaire de dire que on était Métis .

Aujourd'hui, cette membre de la communauté métisse est fière de transmettre cette culture à ses filles qui affichent fièrement leur identité métisse , précise Michelle Driedger. Autant les organisateurs que les visiteurs, tous espèrent voir davantage d'événements qui feront rayonner la culture métis dans la province.

En 2021, selon le recensement effectué par Statistique Canada, près de 100 000 personnes se sont identifiées comme Métis au Manitoba.