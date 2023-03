Violences sexuelles à l’école : l'opposition veut aller au-delà de l'enquête de la CAQ

C’est le bon geste à faire , a admis d’emblée la députée libérale Marwah Rizqy en entrevue à l’émission Les faits d’abord, en réponse à l’enquête de portée générale annoncée mardi par le ministre Drainville à la suite de multiples dénonciations et d'allégations d'inconduites de nature sexuelle ou de comportements inadéquats dans le réseau scolaire.

Cependant, nuance-t-elle, c’est le ministère de l’Éducation qui se regarde dans sa propre cour. Pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts, il doit absolument s’adjoindre les services d’une firme spécialisée indépendante .

Elle ajoute que, bien que l’initiative soit intéressante, Québec doit en faire plus. Je ne trouve pas suffisant de tout simplement mettre un courriel avec un numéro de téléphone et avoir un fonctionnaire à Québec qui peut recueillir des témoignages à distance alors qu’il est question [de gestes] de nature tellement grave et, surtout, personnelle.

Marwah Rizqy fait référence aux allégations portées contre trois entraîneurs de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent, à Montréal, où une enquête a été faite à partir de témoignages à distance, assure la députée.

« Quand on a vécu un viol, on veut savoir à qui on parle. Est-ce qu’on veut vraiment se confier à signalements@gouv.qc.ca? Voyons donc! » — Une citation de Marwah Rizqy, députée du Parti libérale du Québec

Marwah Rizqy au micro d'ICI Première. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

Une loi pour prévenir les agressions

Des lois existent qui permettent aux victimes de dénoncer leurs agresseurs, mais la députée solidaire Ruba Ghazal demande à la Coalition avenir Québec (CAQ) d’adopter une loi qui permettrait plutôt de faire de la prévention . La même loi qui existe dans les cégeps et les universités pour protéger les jeunes adultes .

On parle d’assurer la sécurité des jeunes avant que le geste soit posé , ajoute Méganne Perry Mélançon, porte-parole du Parti québécois. Le système est tellement mal fait pour s’assurer de maintenir la sécurité des élèves dans nos écoles qu’il n’y pas assez de dénonciations qui se font et on n’est pas outillé pour faire face à ces dénonciations.

La porte-parole du Parti québécois, Méganne Perry Mélançon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Extrait de la loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur La présente loi a pour objet de renforcer les actions pour prévenir et pour combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur et de contribuer à favoriser un milieu de vie sain et sécuritaire pour les étudiants et les membres du personnel. À cette fin, elle prévoit notamment la mise en oeuvre de moyens de prévention, de sensibilisation, de responsabilisation, d’accompagnement et d’aide aux personnes.

Ruba Ghazal assure d’ailleurs qu’il existe présentement une omerta dans les écoles qui décourage les jeunes à utiliser les lois actuelles et à dénoncer les agresseurs, notamment à l’école Massey Vanier High School de Cowansville, où six élèves affirment avoir été victimes d’inconduite et d’agressions sexuelles de la part d’un autre élève.

Ça fait quelques années que ça dure, tout le monde le sait et ça fait un an et demi que les parents et les élèves dénoncent la situation à la direction de l’école, au personnel, à la psychologue, le président de la commission scolaire [...] est au courant. Et rien ne se faisait!

Mme Ghazal ajoute à cela l’exemple du Collège Stanislas, à Montréal, où un enseignant fait face à 15 chefs d’accusation de nature sexuelle. Ces crimes auraient été commis sur sept jeunes, de 2019 à 2022.

Tout se sait, il y a une omerta, les gens ont peur. [...] Quand je parle de ça au ministre, il jette ça dans la cour du protecteur national de l’élève, qui est en fonction, mais pas tout à fait, ça va rentrer en fonction à partir de septembre.

Ruba Ghazal, députée solidaire de la circonscription de Mercier. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le protecteur national de l'élève ne peut pas être le seul responsable de prendre les plaintes et procéder à toute la procédure de dénonciation , ajoute Mme Perry-Mélançon.

Il faut une loi pour protéger les gens et que les gens soient redevables. Et en ce moment c’est ce que le ministre Drainville refuse , conclut quant à elle Ruba Ghazal.

Le ministre Bernard Drainville a quant à lui refusé la demande d'entrevue de l'équipe de l’émission Les faits d’abord.