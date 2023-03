L’abattage de mouflons d’Amérique en Alberta suscite un appel pour leur protection

Le président de la section albertaine de la Wild Sheep Foundation, Matt Mellon, demande des réglementations plus strictes après qu'un troupeau de mouflons d'Amérique a contracté une maladie mortelle et a été abattu en Alberta.

Le mois dernier, une épidémie de pneumonie au sein d'un petit troupeau de mouflons d’Amérique près de Diamond Valley, au sud de Calgary, a conduit à l'abattage des animaux. Selon la province, plusieurs d’entre eux avaient été testés positifs pour cette maladie respiratoire.

Cinq des six mouflons présentaient des signes visuels de pneumonie et la présence de mycoplasmes, des bactéries, a été confirmée dans trois échantillons. Les résultats sont attendus pour les mouflons restants.

Matt Mellon juge que l'abattage était la bonne décision, mais considère que davantage de réglementations auraient permis d’éviter le problème dès le départ. Parmi elles, il cite le fait d’avoir des troupeaux de moutons domestiques en bonne santé régulièrement testés et retirés s'ils sont positifs, et/ou de ne pas autoriser la propriété privée de moutons domestiques dans des zones sensibles.

« Je ne veux pas pointer du doigt nos producteurs locaux. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ne veuille cela non plus [...] C'est juste quelque part où nous manquons de traction avec la réglementation et nous voulons travailler avec chacun d'eux pour assurer la durabilité saine des élevages ovins domestiques et des ovins sauvages. » — Une citation de Matt Mellon, président de la section albertaine, Wild Sheep Foundation

Selon Matt Mellon, il s'agit d'un problème créé par l'homme, apporté à ces mouflons d'Amérique en élevant des moutons domestiques dans la région .

Des euthanasies « sans cruauté »

Dans un communiqué, la province précise que ne pas contenir ou éliminer un troupeau infecté expose tous les troupeaux aux alentours à un risque considérable , et ajoute qu’une réponse rapide était essentielle pour atténuer un risque d'infection plus large .

Le 14 mars, six mouflons toujours en vie ont été euthanasiés sans cruauté et livrés à un laboratoire pour examen. La province ajoute que cette décision était basée sur des preuves, sur le terrain et en laboratoire, qu'une épidémie était en cours.

Une professeure de biologie de l'Université de Calgary, Kathreen Ruckstuhl, considère néanmoins que des scientifiques auraient dû être consultés, ainsi que le public et les Premières Nations gardiennes du territoire .

Il devrait y avoir une discussion sur les meilleures mesures à prendre et il existe beaucoup de connaissances [à ce propos] , ajoute-t-elle.

Kathreen Ruckstuhl affirme que dans des endroits des États-Unis et de la Colombie-Britannique, des personnes ont été confrontées à cette maladie et des programmes spécifiques ont été mis en place pour le dépistage et le traitement des animaux.

Avec les informations de Paula Duhatschek et Omar Sherif