Les 67 d’Ottawa battent leur record de victoires en saison

Les 67 d’Ottawa ont battu, samedi, leur record de franchise en termes de victoires en saison régulière. Avec 51 gains en 68 parties, ils ont éclipsé la marque atteinte en 2018-2019 et 2019-2020 sous les ordres d'André Tourigny.

Cet exploit a été réalisé à l’occasion de la dernière joute de la saison régulière. Disputée à la Place TD, la rencontre opposait les 67 aux Colts de Barrie.

À l’issue du match, l’entraîneur-chef, Dave Cameron, s’est avoué surpris d’atteindre un tel nombre de victoires, bien qu’il n’est pas douté des valeurs de son équipe.

Quand une équipe est constante, c'est qu'elle a du caractère et qu'elle trouve différentes façons de gagner. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'on aurait 51 victoires, mais j'entraîne depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne faut pas sous-estimer une équipe de compétiteurs. , s’est-il exprimé.

Les 67 étaient déjà couronnés champions de la saison régulière avant le match du jour. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Ses hommes l'ont emporté 5 à 1 dans ce match pour l’histoire, bien aidés par une performance de deux buts et une passe de Brady Stonehouse. L’attaquant a d’ailleurs fait remarquer le travail réalisé par son équipe tout au long de la saison.

Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on ait un record de franchise, mais on était en feu dès le début avec deux séquences de 9 victoires d'affilée et on travaille fort .

Le match en tant que tel ne présentait pas d’enjeu particulier puisque les 67 avaient déjà été couronnés champions de la saison régulière. Les Colts, quant à eux, étaient d’ores et déjà assurés de finir à la troisième place de la conférence est.

Quelques joueurs clés avaient ainsi été laissés au repos, alors que le coup d’envoi des séries éliminatoires aura lieu au cours de la prochaine fin de semaine.

À cette occasion, les 67 débuteront leur parcours face aux Generals d'Oshawa dans une série 4 de 7.

À noter, par ailleurs, que les hommes de Dave Cameron joueront leurs matchs à domicile au Centre Slush Puppie du 1er au 9 avril, puisque la Place TD accueillera les mondiaux de curling masculin durant cette période.

Avec les informations d’Ismaël Sy