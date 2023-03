Nouvelles exigences d’Airbnb : peu de propriétaires en règle au Saguenay

Airbnb a annoncé qu’elle s’assurera elle-même que les hôtes respectent les lois du Québec, une semaine après l’incendie mortel du Vieux-Montréal. La plateforme de location de logements et de résidences s’engage ainsi à respecter l’esprit de la modification législative qui a été promise en début de semaine par la ministre québécoise du Tourisme, Caroline Proulx.

Airbnb appliquera cette mesure à partir de mardi. Sur la plateforme samedi, une recherche avec le mot-clé Saguenay permettait d’identifier 113 logements disponibles en vue du 1er avril à Saguenay et dans les alentours, soit quelques jours après l’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure.

Sur 35 offres disponibles, seulement 7 présentaient le numéro de la CITQ . Le chef propriétaire de la Maison khmère, Jean-Christophe Girard, qui gère également deux appartements en location sur la plateforme, fait partie des quelques propriétaires qui sont déjà en règle.

Ses deux appartements en location sont situés à l'étage du restaurant.

Jean-Christophe Girard, le chef propriétaire de la Maison khmère, accueille favorablement la nouvelle réglementation d’Airbnb. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Il estime que la nouvelle mesure sera plus équitable pour les propriétaires. Pour obtenir un numéro de la CITQ , un inspecteur doit visiter les lieux, explique-t-il.

Il y a un inspecteur qui vient sur place pour examiner si tout est conforme. Ça prend des stationnements pour le Airbnb. Il vérifie si tous les accessoires sont fournis: four, laveuse, sécheuse et autres. Et si la sécurité est conforme pour ceux qui viendront dormir dans un Airbnb , a-t-il indiqué.

Airbnb a indiqué qu’elle supprimera les annonces des propriétaires qui ne se conforment pas aux nouvelles exigences.

Deux des trois appartements, situés au-dessus du restaurant la Maison khmère, sont loués avec Airbnb. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Réglementation municipale et location de résidences

Par ailleurs, le projet de loi 67 qui a été adopté par le gouvernement permet depuis samedi aux propriétaires de louer leur résidence principale pour une durée maximale de moins de 30 jours sur des plateformes d’hébergement touristique comme Airbnb.

Dorénavant, aucun règlement municipal ne pourra interdire ce type de location, sauf en passant par un règlement de zonage.

À l'instar de plusieurs autres villes et municipalités, Petit-Saguenay a déjà balisé la location à court terme sur son territoire afin d’interdire l’achat de résidences pour les louer sur des plateformes d’hébergement touristique.

Le maire Philôme La France estime cependant que la nouvelle réglementation de Québec ne court-circuite pas ce qui a été adopté par son conseil municipal.

Nous, ce qu'on en sait, c'est que la nouvelle réglementation qui entre en vigueur au niveau du Québec n'affecte pas ce qu'on fait déjà à Petit-Saguenay pour encadrer les résidences de tourisme, a-t-il indiqué. [...] On avait, dans notre règlement, prévu que les gens qui veulent tirer un certain revenu de location touristique puissent continuer à le faire via des plateformes comme Airbnb ou autres.

L’Anse-Saint-Jean et Rivière-Éternité ont également adopté une réglementation semblable.

Saint-David-de-Falardeau souhaitait aussi légiférer en interdisant la location d’hébergements de courte durée sur l’ensemble de son territoire, à l’exception de la station de ski du Valinouët.

Les élus ont finalement décidé de conserver le statu quo après qu’une pétition ait été déposée pour s’opposer au projet.

D’après un reportage d’Annie-Claude Brisson