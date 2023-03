Le conseil scolaire francophone à T.-N.-L. contrarié par le budget provincial

Les allocations pour l'éducation en français n'ont pas été bonifiées, et ce, même si plusieurs dossiers demandent une attention immédiate.

La directrice du conseil scolaire, Selena Mell, la directrice du conseil scolaire, affirme que celui-ci n’a pas été priorisé, faute de consultations auprès de la communauté francophone.

On se sent, comme minoritaires francophones, qu’on est toujours en train de se battre pour se faire entendre. Alors on aimerait se faire inviter pour partager nos besoins ou participer à des consultations actives , a-t-elle dit en entrevue.

Ça montre que l'investissement dans les étudiants, qui sont notre avenir, ce n'est pas une des priorités , déclare la directrice.

Selena Mell Photo : Radio-Canada / Eve Gagnon

Le CSFP souhaite des fonds supplémentaires pour l’aider à attirer et retenir du personnel. Cela est particulièrement compliqué dans les régions les plus isolées.

Parmi les dossiers les plus pressants, l'École Boréale, qui accueille les élèves de la maternelle à la 12e année à Happy Valley-Goose Bay, au Labrador, attend un gymnase depuis des années.

Richard Deveau, père de trois enfants qui fréquentent l’École Boréale, dit que cela est essentiel non seulement pour les élèves, mais pour la communauté francophone en général, puisqu’elle ne dispose pas actuellement d’un espace communautaire dans la région.

Ça peut avoir plusieurs effets positifs , déclare-t-il. L'idée du gymnase est le plus grand enjeu pour la communauté francophone, mais ça va au-delà de juste les étudiants .

La demande de fonds que le conseil scolaire a déposée pour réaliser ce projet n’a pas été approuvée. Le directeur général adjoint du CSFP , Peter Smith, dit que cela stagne depuis trois ans.

Le ministère de l’Éducation, ils nous ont informés verbalement que la demande était trop riche et qu’il fallait qu’on applique des réductions, pour rendre ça moins cher , indique-t-il.

Des rénovations doivent aussi être apportées à d'autres écoles du CSFP : les écoles Notre-Dame-du-Cap et Sainte-Anne dans la péninsule de Port-au-Port, ainsi que l’École des Grands-Vents et l’École Rocher-du-Nord, qui sont à Saint-Jean.

La situation dans ces établissements sera au nombre des sujets que le conseil entend aborder à la prochaine réunion avec le ministère de l’Éducation, en avril.

D’après le reportage de Kyle Mooney