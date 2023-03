Le nouveau règlement de la plateforme Airbnb favorablement accueilli en Outaouais

Les élus de l'Outaouais et les représentants de l’industrie touristique se satisfont de la nouvelle réglementation de la plateforme Airbnb imposant aux locateurs de renseigner un numéro de permis pour pouvoir louer leur logement au Québec. De nouvelles règles qui se veulent inspirantes du côté d'Ottawa.

Les nouvelles mesures adoptées par la plateforme entreront en vigueur dès mardi. Les annonces de locations devront désormais indiquer un numéro d'enregistrement auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ), sous peine d'être supprimées.

Du côté de l’industrie touristique outaouaise, on estime que ces mesures permettront d’assurer une certaine équité entre les différentes entités œuvrant dans la location à court terme.

C’est un problème pour les hébergements légaux. Ceux qui n’ont pas de numéro de CITQ sont des hébergements de tourisme illégaux , lance la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, Julie Kinnear.

La présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, Julie Kinnear Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Cette dernière estime que la sécurité des logements loués à court terme à court terme sera, de plus, rehaussée. Quand on a un numéro de CITQ , ça prend un avis de conformité de la municipalité et ça prend des assurances.

Le conseiller municipal du district de Limbour et porte-parole du logement pour Action Gatineau, Louis Sabourin, pense pour sa part que cette nouvelle réglementation pourrait déboucher sur un retour de certains logements loués à court terme sur le marché du long terme.

Louis Sabourin, conseiller municipal du district de Limbour et porte-parole du logement à Action Gatineau Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

S’il y a en a qu’on peut remettre sur le marché à long terme parce qu’ils ne sont pas enregistrés auprès de la CITQ, c’est une belle nouvelle pour les gens d’ici qui ont besoin de logement à long terme.

Un règlement inspirant pour les élus d’Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, certains élus ont apprécié la nouvelle en provenance du Québec. Le député provincial d’Ottawa-Centre, Joel Harden, salue la province voisine pour son nouveau règlement , qui, selon lui, est un bel exemple pour la province de l'Ontario .

Joel Harden, député provincial d'Ottawa-Centre (Photo d'archives) Photo : Nouveau Parti démocratique de l'Ontario

À l'image de M. Sabourin, M. Harden évoque l’impact des locations à court terme sur une région qui manque d’options en termes de logements accessibles abordables. Ce n'est pas bon pour les gens qui cherchent des logements accessibles et abordables pour vivre ici et pour travailler ici.

J’ai hâte de voir comment cela va se passer au Québec et voir si on peut s’en inspirer ici en Ontario et surtout à Ottawa , commente quant à elle la conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante.

Alors qu’en Ontario, ce sont les municipalités qui endossent la responsabilité de réglementer la location à court terme, la présidente d’Ottawa Tourisme, Catherine Callary, explique que les hébergements à court terme [doivent être] offerts dans la résidence principale du propriétaire et que l’hôte doit obtenir un permis et remettre une taxe municipale d’hébergement .

Quelles conséquences sur l’industrie touristique de la région ?

Si les règles seront donc plus contraignantes pour les loueurs de logements à court terme, l’industrie du tourisme et les élus ne pensent toutefois pas que cela pourrait avoir un impact négatif sur le tourisme régional.

On a beaucoup de chalets, on a quand même les lacs, le plein air, la verdure [...] c’est une industrie qui est vraiment en croissance, si on regarde les chiffres depuis 2016 jusqu’à maintenant, il y a eu une croissance de 335 % de l’hébergement de tourisme en Outaouais , détaille M. Kinnear.

De son côté, M. Sabourin estime même que les retombées seront même positives pour les établissements hôteliers qui, selon lui, sont de bons citoyens corporatifs qui payent leurs taxes .

Quant à Ottawa, la conseillère municipale de Rideau-Vanier constate que les logements de tourisme sont souvent pleins durant la période estivale, les effets d’une réduction éventuelle du nombre de logements à court terme suite à la nouvelle réglementation restant donc à observer.

Mme Plante ne se dit d'ailleurs pas opposées aux nouveaux règlements, même si elle avoue apprécier les groupes faisant la promotion du tourisme. On a besoin des touristes dans le centre-ville et dans le marché By et les touristes aiment [ce type de logement].

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault