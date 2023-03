Une rencontre musicale entre Trio SR9 et Kyrie Kristmanson à Regina

Le groupe de percussionnistes français Trio SR9 se produira à Regina dimanche soir en collaboration avec l'auteure, compositrice et interprète réginoise Kyrie Kristmanson. L'occasion pour ces artistes de créer un programme à la croisée de leurs univers musicaux singuliers.

Lors de la représentation, des mélodies toutes différentes seront portées par les différentes percussions du Trio SR9, comme le marimba, le vibraphone ou les crotales, qui accompagneront notamment la voix de Kyrie Kristmanson.

Pendant le concert à l’église Westminster à Regina, les spectateurs pourront entendre et découvrir le répertoire de nombreuses artistes féminines à l'honneur. Pour l'artiste réginoise, le but de la collaboration avec Trio SR9 est aussi de faire dialoguer les communautés francophones.

On a vraiment senti, au Manitoba et en Saskatchewan, une grande envie d’enrichir ce dialogue entre le Canada et la France, donc je pense que c’est aussi pour ça que l’on se retrouve là.

Pour Paul Changarnier, membre du Trio SR9, l’envie de rendre hommage aux compositrices lors du concert est à la fois un choix artistique et politique. Ce qui a été un projet un peu politique au départ s'est vite transformé en un projet poétique.

La collaboration avec Kyrie Kristmanson, qui a débuté sa carrière à Regina et qui vit maintenant en France, permet au groupe de se tourner vers d’autres arts et d’autres styles musicaux, selon Nicolas Cousin, aussi membre du Trio SR9.

On trouvait qu'à travers ce projet-là qu'on défend tous ensemble, c’est vraiment quelque chose de très particulier. Ça donne une couleur totalement unique à ce que l'on fait et nous ça nous permet d’explorer tout un répertoire , souligne-t-il.

Avec les informations de Perrine Pinel