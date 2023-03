Nouvelle bibliothèque à Saint-Fulgence : le maire interpelle le ministre Drainville

La municipalité avait déjà entamé des démarches afin de prévoir la construction d’une nouvelle bibliothèque, après qu’elle ait appris à l’automne que le Centre de services scolaire (CSS) des Rives-du-Saguenay ne lui permettait plus d’utiliser les locaux de l’école primaire.

Un point de service avait ensuite été aménagé temporairement dans l’ancienne salle du conseil municipal.

Depuis, des échanges ont eu lieu entre Saint-Fulgence et le CSS des Rives-du-Saguenay afin de réintégrer la bibliothèque dans l’école primaire, a affirmé Serge Lemyre, en entrevue samedi au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Lors de la visite de l’école primaire vendredi, qui a été rénovée au coût de 5,2 M$, il a cependant constaté qu’aucun espace n'avait été réservé pour réintégrer la bibliothèque.

Dans le fond, en la visitant, on peut comprendre qu'elle n’a jamais fait partie de ça, mais on nous a quand même toujours dit que c'était une possibilité après l'adaptation initiale, que la bibliothèque pouvait être réintégrée , a-t-il indiqué.

Après la visite, le maire croit que la réintégration n’a jamais été considérée dans le réaménagement de l’école.

Je vois que dans le concept, ils n’ont jamais considéré amener notre pack de livres qui est d’environ 8500 livres. Ça ne se peut pas qu'ils aient considéré amener 8500 livres dans la configuration actuelle , a-t-il soutenu.

« Moi, ça me ramène à la case de départ, où j'ai l'impression que j'ai été peut-être pas manipulé… Mais dans le fond, un petit peu, que dans le concept initial, on n'avait pas notre place. C’était tout simplement pour nous endormir qu’ils nous ont dit que possiblement, on pourrait être réintégré, mais ça ne se peut pas. » — Une citation de Serge Lemyre, maire de Saint-Fulgence

Le résultats des travaux a été présenté vendredi lors d'une visite. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Le ministre Bernard Drainville interpellé

Serge Lemyre se tourne vers le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, afin d’obtenir un soutien pour compléter le financement de la bibliothèque qui a dû quitter l’école primaire Mont-Valin.

Le projet est évalué à 1,4 M$. La nouvelle bibliothèque serait construite près de l’église de la municipalité et du presbytère.

Le ministère de la Culture est prêt à offrir 800 000 $, a-t-il soutenu, mais la municipalité ne peut assumer seule le reste de la facture.

Ça veut dire qu'il manque 600 000 $, que je n’ai pas. Ça fait que j'ai déjà adressé une correspondance, mais il va falloir que quelqu'un nous aide. Sinon la culture à Saint-Fulgence, ça va disparaître , a-t-il lancé.

Il a écrit une lettre adressée au ministre de l’Éducation, qu’il a remise au député caquiste de Dubuc, François Tremblay.

J'imagine qu'il va parler à la ministre régionale, mais je m'attends à ce que la lettre, elle se rende au plus vite possible au ministère de l'Éducation, mais on verra , a-t-il indiqué.

Avec les informations de Jean-François Coulombe