IBM à Bromont : excellente nouvelle, selon la députée de Brome-Missisquoi

Cet engagement mutuel entre le gouvernement canadien et IBM Bromont a pour but de développer la capacité de production et d’innovation concernant les semi-conducteurs , selon la députée de Brome-Missisquoi, Pascale St-Onge.

Les détails de cette entente ne sont pas encore connus, mais la députée assure que c’est une excellente nouvelle. Ça inscrit Bromont de façon définitive dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

« C’est vraiment une opportunité générationnelle dans ce secteur-là, qui est extrêmement stratégique dans notre économie, puisque les semi-conducteurs sont utilisés partout. » — Une citation de Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi.

La députée garantit que cette annonce est une garantie de longévité pour l’usine IBM de Bromont. Selon elle, cela assure également des emplois de qualité pour la région.