Le défilé de la Saint-Patrick de retour après trois ans d’absence

Les groupes de cornemuses et percussions des services de police des villes de New York, Boston, Chicago, Philadelphie et Toronto se sont joints à la fête. Le vert et le orange scintillaient sur l'avenue Cartier et Grande-Allée samedi après-midi.

C'est juste le fun , lance une participante.

Des lévriers irlandais, des troupes de danse celtique, des farfadets, des animateurs historiques, des artistes de cirque professionnels, des clubs de football gaélique ont défilé devant les nombreux visiteurs.

Le défilé a commencé sur la rue Fraser au coin de l'avenue Cartier pour rejoindre Grande-Allée et se conclure sur la Place d'armes. Photo : Radio-Canada

On a des racines irlandaises ici à Québec. Mon neveu aussi puis je suis allée à l'école ici à St-Pats et je me suis mariée au coin là-bas à l'église St-Pats, alors ça nous tient beaucoup à cœur , mentionne une femme dans le public.

Revenir après trois ans d’absence

Ce retour post-pandémique a tout de même laissé des traces. Les groupes de musique venant de l'étranger étaient légèrement moins nombreux que les années précédentes.

Il y en a qui ont pris des engagements. Parce que vous savez, après trois années sans défilé, il a fallu travailler fort pour convaincre le bureau des grands événements, la Ville de Québec, que ça vaut la peine de refaire revivre ce défilé-là , indique le porte-parole du défilé, Stephen Burke.

« On a un défilé qui est unique en Amérique du Nord. Aucun endroit en Amérique du Nord où vous allez avoir Boston, Chicago, New-York ensemble. Ça n'existe pas. » — Une citation de Stephen Burke, porte-parole du défilé

M. Burke explique que c’est la raison pour laquelle Québec fête la Saint-Patrick, une semaine après le 17 mars, pour être capable d'avoir ces gens-là .

L'organisation aimerait pouvoir bonifier sa programmation dans les prochaines années et continuer de valoriser l'héritage irlandais de la capitale nationale.

Selon un reportage d'Alicia Rochevrier