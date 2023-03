Un événement tente de redonner vie aux objets à Okotoks

Le Repair Cafe accueille généralement une cinquantaine de visiteurs et les réparateurs parviennent à rendre vie à environ 60 % des objets, affirme Jinny Toffelmire, l'organisatrice et coordonnatrice de l'environnement et du développement durable à la ville d’Okotoks.

Le Repair Cafe d'Okotoks a lieu quatre fois par année dans un des centres récréatifs de la communauté. Une dizaine de bénévoles y participent chaque fois. Photo : Radio-Canada

Elle s’est inspirée de l'événement qui est né aux Pays-Bas il y a une vingtaine d’années. Lorsque nous en avons entendu parler, nous nous sommes dit que c'était un excellent moyen d'aider les gens à ne pas avoir à mettre leurs objets à la poubelle, ce qui va vraiment dans le sens de notre plan directeur environnemental [...] Mais nous voulons aussi que les gens puissent utiliser leurs objets beaucoup plus longtemps , explique l’organisatrice.

« Lorsque nous continuons à utiliser nos affaires au lieu d'en acheter de nouvelles, nous ne produisons pas autant d'émissions de gaz à effet de serre, nous n'extrayons pas de matériaux vierges de l'exploitation minière et d'autres choses de ce genre pour fabriquer ces articles. » — Une citation de Jinny Toffelmire, coordinatrice de l'environnement et du développement durable avec la ville d’Okotoks

Plusieurs des réparateurs sont des retraités du domaine de l’électricité, du génie ou simplement des gens qui aiment bricoler , ajoute Jinny Toffelmire.

Bob Lechner est bénévole au Repair Cafe à Okotoks depuis le premier événement en 2018. Dans son temps libre, il aime réparer des horloges. Photo : Radio-Canada

Mettre sa débrouillardise au service des autres

Bob Lechner fait partie de ces réparateurs. Il participe aux événements, qui ont lieu environ quatre fois par année à Okotoks, depuis le tout début en 2018.

J’ai grandi avec des parents qui ont traversé la Grande Dépression dans les années 1930 et la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'avions pas une grande ferme, nous n'avions pas beaucoup d'argent, alors la plupart des choses que nous avions, nous devions les réparer nous-mêmes la plupart du temps , confie-t-il.

Dès son jeune âge, il savait comment manipuler un appareil de soudure. Quand j'étais un peu plus vieux, il arrivait que les jeunes n'aient pas les moyens d'aller au garage pour faire réparer leur voiture et qu'ils me l'amènent. Ça pouvait prendre deux semaines et une caisse de bières, mais on la réparait. Je me souviens d'un week-end où nous avons démonté les moteurs de trois voitures pour les remonter. C'est comme ça que ça a commencé , raconte-t-il.

« Si nous jetons trop de choses, nous finirons par en manquer. Et on commence à le remarquer avec certaines choses : il n'y a pas autant de pièces de rechange, elles ne sont pas aussi faciles à obtenir. » — Une citation de Bob Lechner, réparateur

Les visiteurs

Shirley Sniher espère repartir avec une machine à coudre fonctionnelle. Elle a cessé de fonctionner. Elle semblait fonctionner de manière très rigide, puis elle s'est arrêtée , indique-t-elle.

Selon elle, le coût pour faire vérifier sa machine est d’environ 100 $, au prix courant. À ce prix-là, déclare-t-elle, il vaut mieux d’en acheter une neuve, mais elle ne veut pas que sa machine se retrouve au centre d’enfouissement des déchets. Le Repair Cafe était donc l’option idéale pour elle.

Myrna Lickiss espère repartir avec un grille-pain réparé. Photo : Radio-Canada

Myrna Lockiss a le même espoir pour son grille-pain. Je me suis dit que les frais de réparation couvriraient ceux d'un nouveau grille-pain , soutient-elle, ajoutant qu’elle voulait surtout éviter qu’il ne se retrouve aux poubelles.