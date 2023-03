La station de ski Gallix reçoit un don de 100 000 $

L’identité du donateur sera dévoilée au courant de la semaine à venir. On est vraiment reconnaissant, très heureux , dit d'emblée Marie-Ève Desrosiers, chargée de projet pour la station Gallix. […] Sans ce seul remonte-pente-là, on aurait été obligé de fermer les installations. Il fallait vraiment trouver l’argent, trouver les solutions , fait valoir la responsable de la campagne de financement, À go, on remonte! de la station Gallix.

Ainsi, l'entreprise a réussi à atteindre 85 % de sa cible.

« C’est un montant de 100 000 dollars. En considérant ce montant, on arrive à un montant de 1 011 000 dollars amassés jusqu’à présent, sur un objectif total de 1,2 million. » — Une citation de Marie-Ève Desrosiers, chargée de projet pour la station Gallix

À l'automne 2021, les installations du remonte-pente mécanique s’étaient affaissées à cause de fortes pluies, ce qui a causé la fermeture partielle de la station l'année dernière. Les bris importants du remonte-pente ont ainsi nécessité qu’une campagne de financement soit organisée. Sans elle, l’avenir de la station aurait été en péril.

D'après le directeur général de la station, Loïs Babin, les usagers sont en sécurité avec la nouvelle remontée mécanique. Depuis qu’on a remis ça en marche, ça marche bien. On a un très bon télésiège. On est bon pour les prochaines années sans problème, assure-t-il.

Les dommages causés en septembre 2021 (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Julien Picherit

La direction de la station de ski Gallix dit être en pourparlers avec certaines entreprises afin d'aller chercher les 176 000 dollars restants.

En décembre dernier, la station récréotouristique de Gallix recevait une aide financière de 250 000 dollars de la part d'ArcelorMittal dans le cadre de sa campagne de financement.

Un effort commun

Aux yeux du directeur général de la station, Loïs Babin, la réussite de cette campagne de financement repose sur le soutien qu'ont démontré les gens de la région.

Ce matin, il y a des dames qui sont arrivées avec des chèques, un don pour la station. Je pense que le monde veut avoir une station. Et elles ont vu ce qu'on a pu faire cette année malgré toutes les embûches qu'on a pu traverser , souligne le gestionnaire.

Loïs Babin, directeur général de la station de ski Gallix de Sept-Îles (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Le parcours de la station a bien été parsemé d'embûches. Les coûts de remplacement de la remontée mécanique, la pénurie de main-d'œuvre et les conditions météorologiques ont causé bien des maux de tête aux gestionnaires.

D’après Loïs Babin, la région a reçu une faible quantité de précipitations de neige, ce qui a eu des répercussions sur la saison.

« On n'a pas eu beaucoup d'enneigement cette année, si on compare avec les années passées. Cette année, avant-hier, on n'avait même pas 300 centimètres au sol... Il y a des années qu'on peut avoir 500, 550 centimètres. » — Une citation de Loïs Babin, directeur général de la station Gallix

Pour conséquence, certaines pistes n'ont pas pu être ouvertes. Les plages d'ouverture ont dû être écourtées à quelques reprises au cours de la saison.

Les adeptes des sports de glisse ont toutefois été au rendez-vous. Selon la coordonnatrice de l’école de glisse à la station Gallix, Shanna Maltais, certains se sont même découvert une passion.

C’est sûr que cette année, il allait y avoir un gros engouement pour la visite à la station, mais c'est surtout du côté des nouveaux initiés qu'on a vu une belle augmentation , explique-t-elle. Les moniteurs n’ont pas chômé!

Plusieurs skieurs ont aussi profité du ski hors piste. (Photo d'archives) Photo : Joanie Jacques

La fermeture officielle des pistes est prévue pour le 2 avril prochain, si les prévisions météorologiques des prochains jours le permettent.