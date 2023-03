Des artistes iraniens en exil chantent la révolte de leur pays

Des leaders de l'opposition iranienne sont rassemblés à Toronto ce week-end pour célébrer le Nouvel An perse. À cette occasion, un concert est organisé samedi soir à l'aréna Scotia Bank en soutien au mouvement de contestation dans le pays. L'évènement met en vedette de nombreuses célébrités iraniennes en exil.

Shahin Najafi est un de ces artistes qui se produira samedi soir devant des milliers de personnes. Ce concert, dit-il, est important pour la diaspora iranienne afin de montrer son soutien à la société iranienne et à la nouvelle génération qui veut être libre et avoir une vie normale .

C’est la mission de la musique et des arts de se faire l'écho de ce que réclame la société. Nous essayons d’être comme une porte, comme une fenêtre pour faire venir cette voix depuis l'Iran et pour la faire entendre dans un autre pays, pour que le monde entier sache ce qui se passe en Iran , poursuit M. Najafi.

« Nous voulons dire au monde que ceci est une révolution. » — Une citation de Shahin Najafi, artsite iranien

L’artiste iranien Ebi se réjouit lui aussi de participer à cet évènement afin de transmettre un message très simple : que l’on soit à Toronto ou ailleurs dans le monde, nous sommes ensemble et nous devons continuer à nous battre pour que cette révolution mette un terme à ce régime en Iran.

Continuons à nous battre et je suis sûr que nous aurons un bon résultat mais nous devons nous battre le plus longtemps possible , insiste-t-il

« J'ai beaucoup d’espoir que nous réussirons. Nous réussirons. » — Une citation de Ebi, artiste iranien

En marge du concert prévu samedi soir, une conférence était organisée dans la journée avec des figures emblématiques de l’opposition iranienne.

Parmi eux, Reza Pahlavi, le fils du dernier shah d’Iran affirme que le peuple iranien ne veut plus de ce régime .

Depuis toutes ces années, on a parlé de réformes. On a voulu faire croire que ce régime est réformable, à l’époque de Khatami, à l’époque de Khomeini, mais jamais ceci n'a pu arriver.

Reza Pahlavi croit que la révolte populaire en Iran est une « vraie révolution », grâce à l'engagement des jeunes. Photo : Radio-Canada

Reza Pahlavi croit que cette révolte en Iran est une vraie révolution grâce aux jeunes iraniens qui défient tous les dangers, et qui sont prêts à mourir [...] pour leur liberté.

« La génération actuelle dépasse toutes les autres générations. » — Une citation de Reza Pahlavi, fils du dernier shah d’Iran

Selon le fils du dernier Shah d’Iran, il faut que les jeunes travaillent ensemble pour avoir la garantie de toutes ces libertés .

Reza Pahlavi ajoute que le régime a eu 44 ans pour faire ses preuves. Nous, nous n'avons commencé que depuis quelques mois mais c’est un bon départ , lance-t-il en demandant aux leaders politiques de les soutenir afin de mettre en place une politique étrangère vis-à-vis de l’Iran qui peut être un scénario gagnant-gagnant , dans l'intérêt des Iraniens et des pays qui les soutiennent.

Même son de cloche du côté de la journaliste et militante iranienne Masih Alinejad qui appelle à l’unité contre le régime iranien. Selon elle, la République islamique se nourrit des divisions au sein de l'opposition pour survivre.

C’est important de laisser de côté nos opinions politiques et nos différences pour être unis [...] pour que les leaders des pays démocratiques soient unis eux aussi afin d’isoler la République islamique.

Masih Alinejad appelle le peuple iranien à rester uni pour faire tomber la République islamique. Photo : Radio-Canada

Le régime iranien est une menace aussi pour les pays occidentaux, pas uniquement pour nous , assure-t-elle en exhortant les leaders politiques à agir. Si vous êtes vraiment pour la démocratie et que vous êtes des leaders démocratiques alors c’est le moment, vous devez supporter les mouvements prodémocratiques .

« La République islamique nous a tout pris : nos familles, nos enfants, notre dignité, notre liberté, notre pays. Ils nous ont tout pris mais pas notre espoir. » — Une citation de Masih Alinejad, journaliste et militante iranienne

Avec les informations d’Andréane Williams et Rozenn Nicolle