Un nouvel archevêque à la tête de l’archidiocèse de Toronto

L’archidiocèse de Toronto, le plus grand de l'Église catholique au Canada, a un nouvel homme à sa tête depuis samedi.

La messe d’installation de Franck Leo s'est tenue samedi matin à la basilique-cathédrale St. Michael dans le centre-ville de Toronto où étaient attendues près de 1200 personnes.

La cérémonie s'est déroulée six semaines après que le pape François a officiellement nommé Mgr Leo à ce poste.

Le nouvel archevêque succède au cardinal Thomas Collins qui a présenté sa démission le jour de son 75e anniversaire en janvier 2022, conformément à une règle stipulant que tous les évêques doivent proposer de démissionner lorsqu'ils atteignent cet âge.

Franck Leo a été nommé évêque pour la première fois en juillet 2022, faisant de lui l'un des plus récents nommés au Canada à un tel poste, et il a été installé comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Montréal deux mois plus tard.

Le prélat est né à Montréal en 1971 de parents immigrants italiens, et est entré au Grand Séminaire de Montréal en 1990 avant d’être ordonné prêtre pour l'archidiocèse de la ville en 1996.

Avec les informations de La Presse canadienne