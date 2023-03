Les skieurs au rendez-vous au Valinouët pour soutenir les enfants malades

Il s’agit de la 18e édition de l’événement. Le défi se déroule pendant 12 heures, de 9 h jusqu’à 21 h.

L'organisation a ajouté quelques nouveautés cette année, dont un volet corporatif et une étape de ski de randonnée.

Les participants devaient amasser un minimum de 500 $ par équipe ou encore de 1500 à 2000 $ pour les équipes corporatives.

L'objectif du Défi ski Leucan est de soutenir les familles dont l'enfant est atteint d'un cancer. Les dons amassés permettent de financer notamment les services d’accompagnement offerts par Leucan.

La plupart des enfants doivent se rendre dans des centres hospitaliers en dehors de la région, donc Québec et Montréal. Nous, on offre de l’aide financière à ce niveau-là, donc les cartes d’essence, du répit aussi pour l’épicerie. Aussi, notre conseillère à Leucan se rend dans les écoles pour démystifier la maladie auprès des étudiants , a expliqué la chargée de projet pour l’organisme, Cindy Morel.

Le Défi ski Leucan propose cette année six montagnes à travers le Québec en mars. Deux autres défis se déroulent samedi, soit celui de Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Depuis 2006, le Défi ski Leucan a attiré plus de 25 000 skieurs et planchistes, qui ont amassé plus de 9 millions de dollars, a précisé l’organisation, dans un communiqué émis plus tôt cet hiver lors du lancement du défi.

Avec les informations de Béatrice Rooney