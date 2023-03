Poissons frais des Îles acquiert LA Renaissance des Îles

La proposition d'achat chiffrée à 6,6 millions de dollars de l'entreprise madelinienne a été retenue par le syndic de faillite qui représente Financement agricole Canada, le principal créancier garanti des actifs de LA Renaissance des Îles.

Poissons frais des Îles achète présentement du homard de pêcheurs de la communauté madelinienne et le transforme dans son usine de Millerand, sur l'île du Havre-Aubert.

Avec cette transaction, l'entreprise obtient ainsi une usine de transformation de crabe des neiges, située à Grande-Entrée, une usine de transformation de homard, située à Gros-Cap, et un vivier de homards, situé à Fatima.

LA Renaissance des Îles traînait une dette globale de près de 20 millions de dollars. L'entreprise devait environ trois millions de dollars à 67 homardiers madelinots. Elle a fait faillite le mois dernier.

LA Renaissance embauche quelque 300 employés dans ses deux usines de transformation de Gros-Cap et de Grande-Entrée. Elle transforme entre 20 et 25 % des fruits de mer pêchés au large des îles de la Madeleine et est la seule entreprise madelinienne à commercialiser la chair de homard congelée à grande échelle.

Financement agricole Canada détenait une hypothèque de 9,1 millions de dollars sur les installations et les équipements de l'entreprise. L'organisme fédéral a obtenu le dernier mot sur le choix du repreneur.

Le syndic autorisé en insolvabilité Roy Métivier Roberge affirme par courriel qu'elle travaillera au cours de la fin de semaine sur des conventions de prise de possession et d'occupation intérimaire afin de permettre à l’usine de crabe d’être opérante le plus rapidement possible .

Plus d'information à venir.