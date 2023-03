L’Ontario a atteint un record de production audiovisuelle en 2022

Il y a une croissance de l’activité excitante dans la province , constate la présidente-directrice générale d’Ontario créatif, Karen Thorne-Stone.

Elle souligne que l’industrie audiovisuelle, comme tant d’autres durant la pandémie, a grandement subi le contrecoup des confinements et restrictions sanitaires qui ont mis à mal son activité.

On est par conséquent excité de voir une telle croissance, et en particulier de voir notre industrie locale afficher de tels résultats , ajoute-t-elle.

L’agence provinciale a fait paraître ses chiffres mardi et explique que les productions de 2022 ont permis de créer 45 000 emplois dans la province.

Parmi les productions que l’agence a accompagnées, on peut citer la série à succès d’Amazon Prime The Boys ou encore le film Women Talking récemment nommé aux Oscars.

Selon Ontario créatif, les productions locales représentent près de 40 % de l’ensemble des dépenses du secteur audiovisuel en Ontario, lesquelles ont été en augmentation de 34 % par rapport à 2021.

Si l’on ajoute la production de publicités et les productions internes, qui sont estimées à plus de 1,4 milliard en 2022, l’agence annonce un total de plus de 4,5 milliards $ d’activité en Ontario pour la dernière année.

Vers plus de production locale

Lisa Michelle Cornelius, une actrice torontoise, productrice et chanteuse, explique avoir commencé sa carrière de comédienne en 2005, mais ne jamais avoir autant travaillé que dans les trois dernières années.

Je vois de plus en plus de contributeurs canadiens, des auteurs et autres créateurs dans les programmes au lieu d’être juste une ville de service pour les Américains. Beaucoup de productions sont canadiennes , applaudit-elle.

Je vois aussi un changement positif en termes de diversité et d’inclusion. J’ai le sentiment que les choses s’ouvrent et vont dans la bonne direction, mais il y a encore du chemin à faire, surtout derrière la caméra , note-t-elle.

Lisa Michelle Cornelius se félicite de voir davantage de diversité dans les productions, du moins devant la caméra. Photo : Lisa Michelle Cornelius

Lisa Michelle Cornelius a obtenu un rôle récurrent dans la série Robyn Hood qui sera diffusée en 2023. Elle explique que la production de près de trois mois, qui a été tournée l’année dernière, était son premier rôle récurrent dans une série d’une telle ampleur.

Elle a également eu des rôles dans plusieurs séries Netflix comme Black Mirror, Handmaid's Tale et The Color of Love.

La province se concentre sur la construction des infrastructures

Le chef du Bureau du cinéma de l’Ontario, Justin Cutler, explique que la province a été en mesure de générer des intérêts de la production audiovisuelle locale.

Cela inclut le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne qui offre un crédit de 40 % sur les dépenses en main-d’œuvre et un supplément de 10 % pour la production en région.

Si Justin Cutler vante les mérites de l’Ontario comme lieu de choix pour venir tourner films et séries, la province investit pour développer cette activité.

Nous sommes très concentrés sur le développement de la capacité. Je pense que c’est la raison de notre forte croissance l’an dernier. C’est surtout le cas dans les espaces de studios, l’expansion de notre main-d’œuvre, et notre durabilité environnementale , explique-t-il.

Si Toronto n’a de son côté pas encore publié ses chiffres, la directrice des industries créatives de la Ville assure que le secteur est florissant .

Nous avons mené une étude et nous savons qu' entre 2021 et 2026 le nombre de studios que nous avons à Toronto va augmenter de 68 % , explique Marguerite Pigott.

Elle ajoute que près de 35 000 personnes travaillent pour cette industrie à Toronto.

D'après les informations de Sara Jabakhanji