Défi ski Leucan au Mont-Vidéo de Barraute

Les participants vont dévaler les pentes de la station en ski ou en planche à neige en soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille.

Il est aussi possible de participer à d'autres activités sportives hivernales.

En équipe d’une à quatre personnes, les participants devront amasser au minimum 500 $ en dons.

Pour le volet corporatif, des équipes de quatre à huit personnes sont invitées à amasser au minimum 2 000 $ en dons.

L'objectif, cette année pour l'Abitibi-Témiscamingue, est d'amasser 75 000 dollars, explique la chargée de projet Megan Couture.

L'argent amassé c'est vraiment pour nos familles ayant un enfant atteint de cancer, dit-elle. On offre plusieurs services, on accompagne vraiment les familles pendant leur traitement. En étant en région éloignée, c'est plus difficile de se rendre jusqu'à Montréal pour les traitements. On n'a pas de traitement qui se donne en région, donc on peut payer de l'essence, on les aide financièrement avec les médicaments, on organise des activités avec les familles si elles ont besoin d'un temps de répit, on offre des séjours, il y a des cas aussi l'été de vacances pour les enfants et c'est tous ces services-là qu'on offre pour eux.

Megan Couture rappelle que Leucan ne peut compter que sur ses activités de financements pour continuer à donner des services aux familles.

Nous, on n'a aucune aide que ce soit du gouvernement ou autre. Aucun revenu autre que les activités que nous on organise comme les défis tête rasés, les défis skis. Il y a plusieurs autres activités qu'on organise pour amasser des sous pour les familles, pour nos enfants et donc on ne vit que de dons , précise Megan Couture.

La prochaine activité, le Spin Don, aura lieu le 15 avril au Cyclotonus Val-d'Or.