Le troisième lien doit être dédié au transport en commun, dit Bruno Marchand

Ce n'est pas la première fois que le maire de Québec évoque son penchant pour un projet de transport structurant entre les deux rives, mais jamais il n'avait été aussi catégorique.

On a déjà deux ponts (...) Le gouvernement décidera ce qu'il fait avec son tunnel. Mais nous on est convaincus que si on veux déplacer beaucoup de monde rapidement, le transport collectif est la meilleure solution a évoqué le maire samedi lors d'un point de presse à Malmö, une ville du Sud de la Suède.

Au jour 3 de sa visite en Scandinavie, Bruno Marchand a échangé avec des élus locaux concernant les enjeux de transport dans la région.

Le pont-tunnel Øresundsbron relie Malmö en Suède à Copenhague au Danemark. (Photo d'archives) Photo : Nick D - Wikimedia Commons

Depuis 2000, Malmö est reliée à Copenhague, au Danemark, graçe à l'Øresundsbron: un pont-tunnel long de plus de sept kilomètres, doté de deux voies ferrées et de quatre voies pour la circulation automobile. Ce lien permet de traverser le détroit qui sépare les deux pays scandinaves.

Mais les deux nations planchent sur la construction d'un nouveau lien: l'Øresundsmetro, entièrement consacré au transport de passagers par métro. Le chantier doit débuter en 2028.

C'est ce dernier projet qui semble avoir convaincu Bruno Marchand de la nécéssité d'un troisième lien consacré au transport en commun. vLe maire de Québec demande toujours au gouvernement Legault de justifir son projet de tunnel sous-fluvial entre Québec et Lévis en présentant des études.

Néanmmoins, il estime que Québec pourrait s'inspirer de l'engouement de la Suède et du Danemark pour le transport collectif.

Interrogé à savoir si le Québec devrait prioriser la constructon d'un mode de transport lourd, Marchand répond par l'affirmative.

« Je pense qu'on devrait avoir un transport structurant. Je suis profondément convaincu. Je le suis depuis le début. » — Une citation de Bruno Marchand

Densification

Bruno Marchand maintient que dans le contexte écologique actuel, la tendance vers la densification des villes et l'ajout de nouveaux modes de transport en commun est inéluctable.



On est pas en train de dire qu'on transforme la Ville et que y'aura plus de bungalows demain matin, ça va rester. précise-t-il.

Il se dit inspiré de la densification urbaine en place à Malmo, qui contient plusieurs bâtiments d'habitation de six à sept étages, un bon compromis entre la maison unifamiliale et les tours à logements.



Plus de détails à venir...