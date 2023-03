Un centre intégrera perspectives autochtones et drogues psychédéliques dans ses recherches

Un nouveau centre de recherche de l’Université de l’île de Vancouver (VIU) intégrera, pour la première fois au Canada, des perspectives autochtones et non autochtones dans ses recherches sur les thérapies faisant appel aux substances psychédéliques.

Le Centre de recherche psychédélique Naut sa Mawt, à Nanaimo, tente d’allier savoirs autochtones et méthodes de recherche occidentales.

L’idée du centre est d’honorer d’autres façons d’acquérir du savoir au-delà de la recherche , explique sa présidente, Shannon Dames. On ne peut pas réduire la connaissance à une seule version, celle de la recherche occidentale.

On y va lentement. On commence à peine à comprendre ce que cela signifie d’utiliser une approche à deux yeux, soit une approche de la médecine alliant méthodes autochtones et allochtones , dit Geraldine Manson, aînée en résidence.

Connue sous le nom de C-tasi:a dans sa communauté de Snuneymuxw, près de Nanaimo, Geraldine Martin travaille depuis plusieurs années à VIU. Elle guide et conseille pour concilier traditions autochtones et allochtones, une approche où la démarche d’aide se veut plus relationnelle.

Pour la présidente du centre, Shannon Dames, la recherche sur l’utilisation des drogues psychédéliques à des fins de thérapie s’avère particulièrement appropriée.

« C’est très différent avec le processus psychédélique, car c’est une médecine spirituelle. On ne peut pas la traiter avec la même approche transactionnelle utilisée dans le monde biomédical. » — Une citation de Shannon Dames, présidente du Centre de recherche psychédélique Naut sa Mawt

À cela s’ajoute le défi de la transmission des connaissances, les aînés possédant les connaissances associées à la médecine traditionnelle étant décédés.

En introduisant cette approche faisant appel aux psychédéliques, on doit être prudents quant à la façon dont on partage avec des gens qui n’ont aucune idée de ce dont on parle, mis à part les plantes psychédéliques qu’on utilisait par le passé , explique quant à elle Geraldine Manson.

Une expérience unique au Canada

Même si son ouverture officielle date du début mars, la démarche suscite un intérêt certain à travers le pays.

On reçoit des appels pour savoir comment ils peuvent s’engager, comment ils peuvent aider, ça vient de médecins et de travailleurs de la santé , raconte Geraldine Manson.

Erika Dyck, professeure d’histoire spécialisée en histoire de la santé et justice sociale à l’Université de la Saskatchewan, fait partie de ceux qui suivent avec intérêt la création du Centre de recherche de VIU .

Je n’ai rien vu de tel ailleurs au Canada , dit-elle. Le fait que dès le départ ils semblent vouloir intégrer les savoirs traditionnels [autour de l’usage des drogues psychédéliques] est très encourageant.

Dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation pour documenter les impacts durables du système des pensionnats pour Autochtones au Canada, les auteurs ont émis 94 appels à l'action, certains visant l'éducation. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

La volonté du centre s’inscrit dans un contexte de réconciliation dans le milieu universitaire, en réponse à la Commission de vérité et réconciliation.

Plusieurs universités canadiennes démontrent un intérêt à intégrer la recherche communautaire et les systèmes de connaissances autochtones dans leurs façons de fonctionner.

C’est à la fois un défi et une occasion d’utiliser cet élan dans un lieu de recherche clinique , ajoute la chercheuse.

« Je ne suis pas convaincue qu’on ait trouvé une façon de faire qui intègre les savoirs autochtones de façon équilibrée, ce sera intéressant de voir si VIU y parvient. » — Une citation de Erika Dyck, professeure d’histoire à l’Université de la Saskatchewan

Un défi pour Santé Canada?

Sur son site web, le Centre cite quatre études en cours de préparation. Il parle notamment de la psilocybine, un des principes actifs des champignons magiques, auprès de patients en fin de vie ou qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Il souligne aussi la MDMA pour traiter la fibromyalgie et de la thérapie accompagnée de kétamine auprès de pompiers subissant un stress post-traumatique.

Pour pouvoir effectuer des essais cliniques impliquant une psychothérapie assistée par des drogues psychédéliques, Santé Canada insiste sur l’importance de respecter les protocoles cliniques.