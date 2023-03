L’équipe féminine de basketball de l’école PSQV se démarque au championnat Hoopla 2023

La joueuse de basketball, Sofia Ouellet, se réjouit du parcours de son équipe.

« C’est vraiment une grande fierté d'être une école francophone, personne ne pense qu’on est très bonne en basketball, mais on est quand même très bonne alors je suis très contente d'être à Hoopla aujourd'hui et très reconnaissante de l’opportunité. » — Une citation de Sofia Ouelle, joueuse l'équipe féminine de Basketball de l’école secondaire Monseigneur de Laval

Cette rencontre marque un grand retour après trois ans d’absence en raison de la pandémie de la COVID-19 et est une fierté pour les jeunes élèves.

Une autre joueuse, Rylee McKay, est ravie de représenter la communauté fransaskoise dans ce tournoi.

Parmi les joueurs qui parlent français je pense qu’il y a 8 sur 12 alors c'est que nous ne sommes probablement pas les seules, mais les seules avec autant de joueurs. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot honneur, mais c'est vraiment quelque chose d'impressionnant d'être capable de jouer dans notre propre école , s'exclame-t-elle.

Le championnat Hoopla rassemble des équipes de basketball venant des régions urbaines et rurales de la province dans un même tournoi pour décider qui seront les 10 champions. Quatre équipes jouent dans la catégorie 5 A, soit la catégorie la plus avancée. Elles proviennent de 4 écoles d'immersion différentes.

Selon l’enseignant de l'école d'immersion St Mary High School, Rene Quinta, ce type de championnat demande beaucoup de rigueur et de concentration de la part des élèves, car les sportifs doivent partager leur temps entre études et pratique.

C'est tellement beaucoup de travail pour eux, nos équipes ont été choisies au mois de novembre et chaque équipe a environ 6 ou 7 tournois et chaque semaine ils ont 3 ou 4 pratiques alors cela prend du temps, affirme-t-elle.

Au total 48 équipes de basketball mineur de partout dans la province participent à ce championnat 2023.

Le directeur général de l’Association sportive des écoles secondaires de la Saskatchewan, Dave Sandomirsky, ajoute que c'est un événement extraordinaire pour tous les athlètes qui peuvent se réunir et voir non seulement leur classement, mais aussi celui de tous les autres athlètes de la province. Il ne s'agit donc pas seulement de jouer, mais aussi de faire partie de l'environnement et de pouvoir regarder le basketball.

