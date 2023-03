IBM à Bromont : « il va y avoir beaucoup plus de travail », dit Joe Biden

L'usine IBM, qui se trouve à Bromont au Québec, est la plus grande usine de conditionnement et de tests de semi-conducteurs en Amérique-du-Nord , a-t-il dit en anglais.

« Mais maintenant, Bromont va s'élargir grâce au soutien de l'État canadien et il va y avoir beaucoup plus de travail. » — Une citation de Extrait du discours du président américain Joe Biden

Cette déclaration survient alors que les attentes étaient grandes chez IBM à Bromont avec la venue du président américain, en lien avec le corridor entre Bromont et l’Albany aux États-Unis. IBM Bromont souhaite que ce projet soit concrétisé pour la production de semi-conducteurs.

Les semi-conducteurs sont des composantes qu'on retrouve dans pratiquement tous les équipements électroniques modernes, dont les cellulaires et les ordinateurs.

IBM a réagit vendredi après-midi par écrit.

« Cette collaboration contribuera à renforcer les capacités de conception et de fabrication de puces aux États-Unis et au Canada, ainsi que la chaîne d'approvisionnement mondiale. » — Une citation de Dario Gil, vice-président senior d'IBM et directeur de la recherche

Pour le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, ce sont de bonnes nouvelles. Le ministre se réjouit des discussions autour de ces partenariats stratégiques dans le domaine de la technologie entre le Canada et les États-Unis.

On a parlé d'enjeux qui sont importants pour le Canada [...] on a parlé des semi-conducteurs, le fameux corridor qu'on avait imaginé entre Bromont et Albany, déclare-t-il.

« Écoutez, quand ça vient du président, ça envoie un message fort. [...] Ça veut dire quoi? Ça veut dire des investissements des deux côtés de la frontière. » — Une citation de François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie