La fermeture du chemin Roxham fait réagir en Ontario

Le chemin Roxham et les autres passages frontaliers irréguliers entre le Canada et les États-Unis fermeront peu après minuit dans la nuit de vendredi à samedi, grâce à un accord entre Ottawa et Washington. Cette nouvelle mesure fait réagir en Ontario où de nombreux migrants ont été transportés alors qu’ils arrivaient au Québec en empruntant le chemin Roxham depuis le pays voisin.

À Fort Erie, dans le sud de l'Ontario, le refuge pour migrants Matthew House est préoccupé par la situation. Son directeur général, John Mtschede, craint que de plus en plus de personnes choisissent d'autres points d'entrée illégaux et plus dangereux, comme la rivière Niagara qui coule entre la ville américaine de Buffalo et la ville ontarienne de Fort Erie où se trouve le refuge.

C’est très dangereux, tu peux voir à quelle vitesse l’eau se déplace, le courant est très puissant , prévient John Mtschede, les yeux rivés sur le cours d’eau.

John Mtschede craint que des demandeurs d'asile traversent la rivière Niagara illégalement pour arriver au Canada depuis les États-Unis. Photo : Radio-Canada

John Mtschede affirme que des demandeurs d'asile sont déjà arrivés au Canada depuis les États-Unis en franchissant la rivière, accrochés à l’arrière d’un train, en canot ou à la nage.

« Les gens peuvent se noyer. » — Une citation de John Mtschede, directeur général, refuge Matthew House

Malheureusement, certaines personnes sont prêtes à prendre ce risque, explique-t-il en donnant l'exemple de réfugiés qui fuient la guerre dans leur pays d’origine.

De son côté, Honoua Ncube, un migrant demandeur d’asile, a fui le Zimbabwé pour s’installer au Canada pour des raisons personnelles .

L’homme de 27 ans, arrivé au Canada par le chemin Roxham en février dernier, comprend la fermeture des passages illégaux entre le Canada et les États-Unis. Si c'est ce qu’ils ont décidé [...] si c’est le mieux pour le gouvernement, pour des raisons politiques ou autres, alors c’est la meilleure décision. Selon lui, les deux pays ne se seraient pas mis d'accord si cette décision n’était pas la meilleure pour eux .

« C’est peut-être mieux pour les migrants de passer par un point d'entrée légal. » — Une citation de Honoua Ncube, demandeur d'asile

Pour sa part, Luna Vives, professeure agrégée en géographie à l'Université de Montréal, pense que les changements apportés à l’Entente sur les tiers pays sûrs n’empêcheront pas les gens de franchir la frontière. Les modifications changeront les lieux et la manière dont les demandeurs d'asile arrivent, mais elles n'arrêteront pas l’immigration.

On peut s’attendre à voir une intensification des acteurs criminels qui travaillent à la frontière et profitent de cette fermeture , poursuit Mme Vives qui cite en exemple la traite des personnes.

Du côté de Cornwall, le maire Justin Towndale estime que cet accord entre les deux pays voisins est un bon premier pas pour réguler les flux migratoires, car sa ville manque de ressources pour accueillir un trop grand nombre de demandeurs d’asile, explique-t-il.

Je ne les blâme pas, car ils recherchent une meilleure vie, la stabilité et la sécurité [...] mais nous sommes censés avoir un système en place pour aider les gens , souligne M. Towndale qui ajoute que la situation a causé du stress à sa communauté.

« Nous voulons aider, nous sommes heureux d'aider mais nous n'avons tout simplement pas les ressources pour le faire. » — Une citation de Justin Towndale, maire de Cornwall

Le maire de Cornwall pense que la réduction du nombre de demandeurs d’asile offrira un répit à sa communauté dont les moyens sont limités, mais qu’elle pourrait engendrer une réduction de la main-d'œuvre dans la région.

Le Canada a accepté d’accueillir 15 000 migrants par les voies officielles en vertu de la nouvelle entente entre Ottawa et Washington.

En 2022, 39 171 personnes avaient traversé irrégulièrement la frontière, selon le nombre d'interceptions faites au Québec rapportées par la Gendarmerie royale du Canada.

Avec les informations d’Andréane Williams et Anne-Marie Trickey