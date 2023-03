Avec l’arrivée de Bard, c’est le début de la compétition entre agents conversationnels

Bard, le nouvel agent conversationnel (chatbot) de Google est désormais disponible pour une partie limitée de la population aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et déjà, les têtes pensantes de la technologie le comparent avec Bing, la version de ChatGPT propulsée par Microsoft.

Les deux systèmes utilisent l’intelligence artificielle ( IA ) pour analyser et classifier de grandes quantités d’informations disponibles en ligne afin de répondre à toutes les questions.

La nouvelle confrontation « Bing-Bard » permet de faire entrer les puissants moteurs de recherche de Google dans la course, durant la montée en popularité de Bing.

Microsoft a lancé Bing Chat le 7 février en tant qu'outil d'accompagnement de son moteur de recherche, et il compte désormais 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, un nombre infime par rapport aux milliards d'utilisateurs estimés de Google.

Les spécialistes en technologies du site web Mashable ont « nourri » les deux bêtes afin de comparer leur efficacité.  (Nouvelle fenêtre)

Ceux-ci ont d’abord constaté que Bing est plus performant que Bard en ce qui a trait à la créativité. Il serait aussi plus efficace pour mentionner des références à la culture populaire et pour empêcher les gens d’utiliser l’outil afin de tricher ou pour faire des travaux scolaires à leur place.

Les deux agents conversationnels ont une énorme puissance de traitement, ce qui signifie qu'ils sont capables d’analyser de grandes quantités d'informations à un rythme effréné. Ils peuvent notamment lire et décortiquer des documents beaucoup plus rapidement que la plupart des humains. Bard serait par ailleurs plus productif que son concurrent dans cette catégorie.

Bard aurait également une plus grande facilité à discuter et à donner son opinion alors que plusieurs personnes ont affirmé avoir vécu de drôles d’expériences avec différents types d'intelligences artificielles quand vient le temps de « converser ».

Au bout du compte, Bard aurait, somme toute, encore quelques croûtes à manger avant de pouvoir entrer sérieusement dans la course. Évidemment, ces systèmes sont en cours d’amélioration au quotidien et l'on s’attend à une évolution à vitesse grand V dans ce domaine.