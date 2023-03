Basketball : le Phénix de Nicolas-Gatineau en quête d’un premier titre provincial

Au cours des dernières années, l'équipe s'est établie comme étant une puissance du réseau scolaire québécois en basketball. Le Phénix s'est forgé une identité qui se transmet d'une génération à l'autre.

On aime beaucoup bouger la balle! Nicolas-Gatineau, c'est réputé pour être intense en défensive et bouger le ballon à l'attaque. On aime beaucoup quand le ballon circule , explique l'entraîneur-chef Christian Milette, qui est aussi un employé de Radio-Canada.

Comme certains de nos profs le disent, on est la fierté de Nicolas-Gatineau. On est une très forte équipe , renchérit Ludovic Tournier, l'un des joueurs de la formation.

Cette année, le Phénix a conclu la saison au 2e rang sur 17 équipes évoluant en 1ère division, avec 14 victoires en 16 parties. M. Milette est surtout fier de dire que tout le monde a mis la main à la pâte pour obtenir ce résultat.

C'est une équipe avec beaucoup de profondeur. C'est la première fois de ma carrière que j'entraîne une équipe qui en a autant, c'est-à-dire que les 12 joueurs peuvent jouer. Cette année, ils ont tous joué à chaque match , précise-t-il.

L'équipe est dirigée par Christian Milette (à droite), qui travaille également à Radio-Canada Ottawa-Gatineau. Photo : Mireille Baril Photo

Les représentants de Nicolas-Gatineau débordent de confiance à l'approche du carré d'as du championnat québécois, qui aura lieu en sol montréalais, à l'École secondaire Saint-Laurent, cette fin de semaine.

On s'est amélioré durant l'année. De match en match, on était meilleur, et là, c'est les playoffs, on est prêt , assure Tournier, un ailier fort de 6 pieds 6 pouces.

« On aurait facilement pu finir sans défaite cette année. J'aime toujours perdre un ou deux matchs dans une saison pour ne pas arriver trop confiant. » — Une citation de Christian Milette, entraîneur-chef de l'équipe juvénile masculin du Phénix

N'importe qui peut partir avec la médaille d'or. On aime nos chances, mais on va quand même respecter les trois autres équipes qui sont là , poursuit le tacticien.

Un match revanche au menu

Les Gatinois ont rendez-vous avec l'École secondaire Antoine-de-St-Exupéry en demi-finale, l'une des deux équipes qui les ont vaincus cette saison. Les hommes de Christian Milette avaient été surpris par la pression qu'appliquait leurs adversaires lorsqu'ils avaient possession du ballon.

On a travaillé ça toute la semaine, donc je pense que pour en fin de semaine, ça va être un match pour hommes, comme on dit, un match solide! , s'exclame l'entraîneur en riant.

Je crois qu'il faudra plus respecter les détails, jouer plus fort en défense et au rebond, parce que cette équipe est vraiment physiquement forte et ils ont plus de taille que nous , souligne Elohim Bongeli, un autre joueur de Nicolas-Gatineau.

L'un des joueurs du Phénix, Guillaume St-Pierre, a terminé au cinquième rang des meilleurs pointeurs de sa catégorie. Il a inscrit 345 points en 16 matchs. (Photo d'archives) Photo : Mireille Baril Photo

S'il passe en finale, le Phénix croit en ses chances de ramener la première bannière provinciale de son histoire au niveau juvénile. Pour plusieurs joueurs de cinquième secondaire, il s'agira également de leur dernier tour de piste sous le maillot bourgogne.

C'est notre dernière chance de remporter un championnat provincial. C'est sûr qu'on a de la pression, on veut gagner absolument , insiste Ludovic Tournier.

Le désir de vaincre des joueurs vient également du fait qu'ils se sont inclinés dans le match ultime la saison dernière.

On avait eu la 2e place et ça avait vraiment fait mal. Surtout pour les cinquièmes secondaires qui vont partir au Cégep ou au collège, ça compte vraiment pour eux de ramener la médaille d'or, et pour moi aussi , confie Elohim Bongeli.

On était vraiment passé près de revenir avec la médaille d'or donc je vous dirais que ceux de la cuvée de l'année dernière qui ont vécu la défaite ne veulent pas revivre cette douleur-là , conclut Christian Milette.

Pour toutes ces raisons, les joueurs du Phénix sont déterminés à faire pleuvoir les paniers sur leurs adversaires, ce week-end. Et si tout se passe comme prévu, après la pluie, viendra le beau temps.