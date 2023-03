Todd Hirsch livre 8 recommandations au NPD pour assurer l’économie de la province

Le parti de l’opposition l’avait sollicité, à l'automne dernier, pour consulter des experts et élaborer des recommandations visant à stabiliser les finances de la province.

Todd Hirsch dit avoir consulté 37 personnes et organisations afin d’élaborer le rapport Un avenir meilleur : recommandations fiscales pour positionner l'Alberta sur la voie du succès (A Better Future: Fiscal recommendations to position Alberta for success).

La toute première recommandation, que l’économiste présente comme étant la plus importante, est d'utiliser un montant fixe des revenus tirés des ressources naturelles pour définir le budget de base de la province.

Tout revenu provenant des ressources naturelles au-delà du seuil fixé serait alors considéré comme un excédent, explique Todd Hirsch, qui ajoute que cet excédent doit être réparti sur la base d'une formule fixe.

Ces deux recommandations sont essentielles pour s’assurer que nous ne gaspillons pas les excédents de ressources causés par des revenus extraordinaires tirés des ressources non renouvelables , déclare t-il.

Le rapport propose aussi au gouvernement d'établir un plan budgétaire qui tienne compte d’hypothèses crédibles sur les revenus et les dépenses , permettant de régler plus efficacement les priorités des citoyens, comme les soins de santé, l’éducation et la qualité de vie.

L’expert fait observer que l'Alberta, bien qu’étant l'une des économies les plus diversifiées du Canada avec l’agriculture et l’énergie, entre autres choses, n’est généralement pas présentée comme un exemple d’économie idéale.

Notre objectif, en Alberta, est plutôt d’assurer la prospérité, le maintien de la prospérité, la stabilité et du dynamisme. Cette économie diversifiée n’est pas à elle seule un élément suffisant pour y parvenir , déclare l'expert.

Par ailleurs, le rapport demande au gouvernement de l’Alberta de maintenir, comme point d’ancrage financier, son ratio maximal de la dette nette au PIB à 30 %.

Les administrations qui, comme l’Alberta, dépendent des revenus tirés des ressources non renouvelables pour établir leur budget doivent accepter que ces revenus sont volatils , explique le rapport.

« Lorsque des temps difficiles surviennent, comme un effondrement majeur des prix du pétrole, nous avons besoin d’une marge de manœuvre pour que la dette publique agisse comme un amortisseur. » — Une citation de Todd Hirsch, économiste

Huit recommandations de Todd Hirsch : Affecter un montant fixe de revenus tirés des ressources non renouvelables à la budgétisation de base. Consulter les Albertains et déterminer un objectif pour le Fonds d'épargne du patrimoine de l'Alberta. Utiliser les fonds excédentaires comme option par défaut de remboursement de la dette. Maintenir le ratio maximal de la dette nette au PIB à 30 %. Établir un plan financier solide, crédible et durable qui orientera à la fois les revenus et les dépenses. Maintenir un modèle à jour sur le rendement du capital investi (RCI) dans trois domaines : le remboursement de la dette, l’épargne et les investissements en capital dans les actifs matériels. Appliquer une formule fixe pour déterminer comment les excédents devraient être répartis. Verser une partie des excédents dans des fonds de dotation fixes, au profit des Albertains à perpétuité.

Les promesses du Nouveau Parti démocratique

La Cheffe du NPD, Rachel Notley, s’est engagée à suivre les huit recommandations si son parti est porté au pouvoir en mai.

Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta, promet de mettre en oeuvre les recommandations si elle est élue au mois le 29 mai prochain Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

La Cheffe du parti d’opposition déclare que l’une des premières actions de son nouveau ministre des Finances, sera de définir le montant des revenus tirés des ressources non renouvelables qui sera utilisé pour l'établissement d’un budget de base. La deuxième, ajoute-t-elle, consistera à lancer des consultations pour définir l’objectif du Fonds du patrimoine de l'Alberta et la troisième sera de définir la formule fixe d’allocation des excédents.