Ne cherchez pas les petits cadeaux dans le budget présenté jeudi par le gouvernement Ford. Il n'y en a pas (ou presque). Pas de crédit d'impôt pour vous aider à changer vos fenêtres. Pas d'allégement fiscal pour payer le camp de soccer de vos enfants. Les progressistes-conservateurs n'offrent rien de nouveau pour soulager le portefeuille des Ontariens. Ils ont plutôt choisi de miser sur le secteur privé avec des réductions d'impôts substantielles et de nouveaux incitatifs.

Face aux critiques, le ministre des Finances s'est défendu de laisser tomber monsieur et madame tout le monde. Peter Bethlenfalvy a répertorié toutes les mesures d'aide mises en place au cours des derniers mois : la fin des péages sur certaines autoroutes, l'élimination des frais de vignette sur les plaques d'immatriculation, la réduction de la taxe sur l'essence, les prestations pour chaque enfant versées aux parents pendant la pandémie. Le gouvernement remet de l'argent aux Ontariens depuis des mois, affirme le ministre. Le hic, c'est que l'inflation reste une dure réalité et que les nouvelles mesures d'aide sont absentes du budget.

« Nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour remettre de l'argent dans les poches des Ontariens. » — Une citation de Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l'Ontario

Vendredi, le ministre Bethlenfalvy répétait que son budget contient des mesures ciblées face aux turbulences économiques actuelles. Or, à l'exception des aînés dans le besoin, le document ne cible pas grand monde. Pas de contrôle des loyers, pas d'argent supplémentaire pour les familles à faible revenu, pas d'augmentation des prestations pour les personnes handicapées. Niet. Pour l'opposition à Queen's Park, le constat est clair : le gouvernement ne fait rien pour solidifier le filet social qui s'effrite de plus en plus.

Le premier ministre Doug Ford et son ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, mettent la main à la pâte dans les locaux du syndicat International Union of Painters & Allied Trades, à Toronto. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

À ce chapitre, Doug Ford semble vouloir passer la puck à Chrystia Freeland, qui déposera son budget la semaine prochaine. Contrairement à l'Ontario, la ministre fédérale a promis d'aider les citoyens les plus vulnérables. Le gouvernement Ford la laisse peut-être payer la facture.

Revenus en hausse

Les finances de la province sont en meilleure posture – gracieuseté d'une reprise économique rapide suivant la COVID-19. Le gouvernement a encaissé 20 milliards de dollars de plus que ce qu'il avait anticipé dans les 12 derniers mois et l'équilibre budgétaire est à portée de main.

L'augmentation inattendue de ses revenus aurait permis à Doug Ford d'être plus généreux envers les contribuables, mais il en a décidé autrement.

En fait, le gouvernement est d’avis que le coup de pouce fiscal offert aux entreprises aide aussi la population. Un effet collatéral, puisque les huit milliards de dollars d’économies pour les entreprises stimuleront la création d’emplois, et que ces nouveaux emplois se traduiront par de bons chèques de paie . Selon la logique des conservateurs, l’argent investi retournera ainsi dans les poches des travailleurs.

Le premier ministre Doug Ford participe à l'assemblage d'un drain d'îlot dans une manufacture d'Oakville, en compagnie du ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, en prévision du dépôt du budget 2023. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Mais le budget 2023 révèle tout de même le décalage entre deux Doug Ford, celui qui se présente comme un citoyen ordinaire, et le Doug Ford homme d'affaires nanti, pour qui l'augmentation du coût de la vie n'est probablement pas une grande source de stress au quotidien.

Les partis d'opposition n'ont pas été tendres à l'endroit du gouvernement, soulignant que ce nouvel exercice budgétaire échoue à répondre aux besoins urgents de la population . Ceux qui voient le verre à moitié plein vous diront que la situation aurait pu être bien pire. Les progressistes-conservateurs ont évité d'emprunter le chemin de l'austérité. Aucune grande compression n'a été annoncée cette semaine, ce qui peut sembler étonnant.

Le premier budget suivant l'élection d'un gouvernement majoritaire est souvent celui des mauvaises nouvelles. On en profite pour couper rapidement, pour mettre en œuvre de grands changements impopulaires, et il reste suffisamment de temps avant que les citoyens se représentent aux urnes pour qu'ils aient tout oublié. La stratégie est largement répandue.

L'ancien ministre des Finances Vic Fedeli présente son premier et seul budget, en 2019. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Cette fois-ci, Doug Ford a évité les compressions budgétaires. Son gouvernement a présenté un budget plutôt beige. Il semble d'ailleurs vouloir éviter les vagues, encore traumatisé par son budget 2019, qui avait reçu un accueil désastreux et dont on avait parlé en mal pendant plusieurs semaines.

Reste que Doug Ford a choisi les gagnants et les perdants de ce budget. Il a priorisé les entreprises et fermé les yeux devant les défis financiers du simple citoyen.