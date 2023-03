Une des femmes poignardées à Sainte-Foy est la soeur de l’agresseur

Une femme impliquée dans cette histoire lutte toujours pour sa vie tandis que l’autre serait hors de danger.

Lors de l’intervention policière, l'homme d'une trentaine d'années tenait un couteau dans chaque main. Il refusait de se rendre. L’incident s’est produit à l'intérieur et à l'extérieur d'un immeuble à logement à l'intersection de la rue de la Chevrotière et du chemin Sainte-Foy.

L’individu s'est avancé vers les policiers qui se tenaient à distance derrière leurs véhicules de patrouille et au moins deux coups de feu ont retenti.

Un périmètre de sécurité a été déployé. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) se penche sur l'intervention policière du SPVQ.

Des témoins sous le choc

Des services d'accompagnement psychologique sont offerts depuis le début de la semaine dans le secteur Sainte-Foy aux personnes qui seraient ébranlées par les événements.

Selon le porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Jean-Marc Tanguay, 10 personnes ont profité des services déployés dans un autobus sur le terrain vendredi.

Les premières heures, l’adrénaline embarque, on sent qu’on est un peu dans une phase héroïque, une phase sauveteur, expose M.Tanguay. Après 72 heures, l’adrénaline redescend et c’est là qu’on peut vivre des effets secondaires d’une situation traumatique.

Jean-Marc Tanguay énumère plusieurs signes qui résultent d’un traumatisme, comme la perte d’appétit, des problématiques de sommeil ou l’impression de revivre l’événement .

Selon des informations de Pierre-Alexandre Bolduc