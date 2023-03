Les Gars du Nord puisent dans les influences acadiennes et celtiques pour Les fils du père

Les fils du père, lancé vendredi, est en fait le troisième album de l’ensemble acadien, mais le premier — après Les Gars du Nord en 2017 et Caribou en 2020 — qui n’est pas fait de chansons de Noël.

Pour Wilfred LeBouthillier, le moment était venu d’enfin d'exploiter le plein potentiel de ce groupe .

Les Gars du Nord ont accueilli plusieurs nouveaux membres. On est rendu sept maintenant , explique Danny Boudreau. Ça part de moi et Wilfred. Au niveau des textes, la plupart du temps c'est moi. Les musiques, c'est Wilfred. Après ça, on met tout ça ensemble avec la gang et on essaie vraiment de donner un son qui colle aux Gars du Nord.

Maxime McGraw (gauche), Danny Boudreau (centre) et Wilfred LeBouthillier (droite) en entrevue vendredi à Tracadie, quelques heures avant leur spectacle. Photo : Radio-Canada

En réalité, nous autres ça fait pratiquement 10 ans qu'on joue ensemble avec ces gars-là , relate Maxime McGraw. On faisait des tournées de Noël, mais on le faisait aussi à l'occasion des festivals.

De les avoir à 100 % dans le band, ce qui est le fun, c'est le côté créatif qui embarque. Parce que là, les sept têtes [...] ça amène une couleur quand même spéciale. On est sept qui ont sept bagages différents, des carrières différentes, mais aussi un vécu différent. Tout ça mêlé ensemble donne un son intéressant pour cet album , dit Maxime McGraw.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Au fil des années, on a réussi à trouver un univers qui est propre à nous , renchérit Danny Boudreau. Il y a beaucoup de clins d'oeil, évidemment, aux influences qu'on a eues musicalement. Acadienne, bretonne, celtique. C'est du country-party-celtique.

Sans renier ce qu’il a fait jusqu’ici, les musiciens cherchent à étendre leurs horizons au-delà un de l’étiquette de groupe de Noël qu’ils ont eue jusqu’à maintenant, sans devenir radicalement différent.

Ils promettent la même énergie, avec des compositions moins saisonnières.

La trail est déjà débroussaillée, il reste à la paver , illustre Wilfred LeBouthillier.

À lire aussi : Trois nouveaux membres pour Les Gars du Nord

Les Gars du Nord ont lancé leur album Les fils du père à la salle J.-Armand-Lavoie de Tracadie, vendredi soir.

Samedi, ils jouent à Bathurst, à l'Auditorium ESN.

Cet album-là, il arrive à point pour tous les festivals qui s'en viennent cet été, on en a beaucoup. Et puis là on prépare une belle tournée dans les salles , dit Danny Boudreau. Il y a des salles pour 2024 qui sont en train de se booker.

Avec les renseignements d’Anne-Marie Parenteau