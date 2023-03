Un comité consultatif de sécurité civile mis sur pied à Saguenay

Cette création fait suite à une année mouvementée à Saguenay avec le glissement de terrain à La Baie, les inondations printanières et la tempête du 23 décembre. Tous ces événements sont appelés à être de plus en plus nombreux.

Le contexte actuel des changements climatiques va faire en sorte que ce n’est pas: "Est-ce qu’il va arriver des sinistres?" C’est quand. Et on le sait que la fréquence, la science nous prouve [que ça] va augmenter , a exposé Kevin Armstrong, président de la Commission de la sécurité publique de Saguenay.

Les interventions vont se répéter au fil des ans, et à ce moment-là, on sait jamais à quelle intervention on va avoir à faire face , a signalé Éric Morin, directeur adjoint du Service de sécurité incendie de Saguenay et coordonnateur adjoint aux mesures d’urgence.

Saguenay souhaite maintenant mieux se préparer. La Ville a formé un comité consultatif de sécurité civile qui rassemble des élus et les responsables de ses différents services.

Une vue aérienne du glissement de terrain à La Baie, en juin dernier. Photo : Radio-Canada

Sa création découle des recommandations de la vérificatrice générale de Saguenay dans son rapport sur l’année 2020.

C’est que là, les élus vont être vraiment partie prenante de tout le processus. [...] L’ensemble des élus, ensuite de ça, devant le conseil municipal, on va être capables de faire les liens, puis on va être capables de traiter l’ensemble du volet, autant au niveau de l’allocation des ressources, que la prévention, la préparation en cas de sinistres , a poursuivi Kevin Armstrong.

Plus de sensibilisation pour les citoyens

La Ville souhaite aussi mieux préparer les citoyens à faire face aux sinistres.

Les effets des changements climatiques sont là. Ils existent. On en voit déjà les conséquences. Et peu importe les impacts ou les efforts qu’on faits pour réduire effectivement les effets, ça va quand même arriver. [...] Il faut davantage faire prendre conscience aux citoyens du rôle qu’ils ont à jouer. Donc, il faut maintenant davantage informer les citoyens des risques qu’ils ont alentour d’eux , a annoncé Carol Girard, directeur du Service de sécurité incendie de Saguenay et coordonnateur des mesures d’urgence.

On veut vraiment aller avec des campagnes de sensibilisation face à la population, leur donner c’est quoi qu’il faudrait faire pour mieux aider la Ville à passer à travers ces sinistres-là qui peuvent se répéter au fil du temps , a dit aussi Éric Morin.

La pancarte de l'OTL, situé à Chicoutimi, avait été arrachée par les vents le 23 décembre dernier. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

Cette sensibilisation est d’autant plus importante en raison du grand territoire de Saguenay.

Les risques sont très vastes. On a évidemment beaucoup de plans d’eau. On l’a vu, on a des sols très particuliers au niveau des glissements de terrain. On a de la topographie, des grands générateurs de risques, on a des grosses industries. [...] Il y a beaucoup, beaucoup de risques de par la grandeur du territoire , a conclu Kevin Armstrong.

Le nouveau comité consultatif de sécurité civile tiendra sa première réunion la semaine prochaine.