Une journée de discussions pour les parents organisée samedi à Sherbrooke 

La Fédération des comités de parents du Québec, en collaboration avec les comités de parents des centres de services scolaire de la région, organise une journée d'échanges et de ressourcement pour les parents à Sherbrooke samedi.

L'année dernière à la Fédération, on voulait organiser des journées de mobilisation un peu partout au Québec. En Estrie, ici, à Sherbrooke, on a levé notre main pour dire qu’on était intéressés d’organiser une de ces journées de mobilisation , a souligné le porte-parole de l'événement et président du Comité de parents du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Étienne Paradis, au micro de Vivement le retour.

Les comités de parents des Sommets, des Hauts-Cantons et du Val-des-Cerfs participent aussi à la journée.

Cette dernière prévoit des activités sur toutes sortes d’enjeux qui pourraient toucher les élèves et leur famille. Il va y avoir le traitement des plaintes avec le nouveau Protecteur de l'élève qui sera là, donc les gens pourront poser des questions. Il y aura aussi des thèmes sur l'actualité, les enjeux en éducation ou sur la progression des apprentissages. Donc on a des spécialistes qui vont venir pour discuter avec les parents durant ces ateliers-là , explique Étienne Paradis.

Des groupes communautaires seront aussi présents pour présenter leurs services aux familles.

Un sondage mené auprès des comités de parents de la province a permis de déterminer les principaux thèmes qui seront discutés.

« Ces journées-là [...] permettent de prendre le pouls des parents, de voir qu'est-ce qu’ils désirent plus. Puis c'est avec ces pistes-là, après ça, qu’ils peuvent aller dialoguer avec le ministre ou nous aussi, avec les centres de services scolaire, pour apporter les points que les parents veulent discuter. » — Une citation de Étienne Paradis, président du Comité de parents du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Les parents intéressés par la journée, qui se déroulera de 9 h à 14 h à l'école du Triolet, peuvent se rendre directement sur place samedi, ou s’inscrire sur le site web du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.