L’ouverture de la Maison des aînés et alternative de Saguenay aussi retardée

L’annonce survient une semaine après que la Maison des aînés et alternative de Roberval ait annoncé qu’elle repoussait également son ouverture à une date qui n’est toujours pas connue.

Celle de Saguenay devait initialement accueillir ses résidents et ses travailleurs le 19 avril.

Il est indiqué par le CIUSSS que la décision de retarder la mise en service de ses bâtiments découle de problèmes au niveau de la construction. En effet, la Société québécoise des infrastructures (SQI) a décelé que ces maisons présentaient des microfissures dans la céramique murale de certaines salles de bain ainsi que dans les cuisines des services alimentaires.

On a pris la décision de repousser l'ouverture des maisons des aînés de Roberval et Saguenay parce que les travaux auxquels on doit procéder se font dans les salles de bain situées dans les chambres des résidents et dans les cuisines. Donc, on ne peut pas procéder à des travaux comme ça en ayant les personnes sur place. C'est vraiment une question de confort et de bien-être , explique Mélissa Bradette, conseillère cadre aux communications et relations médias au CIUSSS , en ajoutant que la SQI s’est engagée à réaliser les travaux rapidement.

Les échéanciers prévus pour la Maison des aînés d’Alma, dont l’ouverture est prévue en juin, sont maintenus pour l’instant. Elle est désormais nommée Maison des aînés et alternative des Cascades.

Mme Bradette assure que retarder l’ouverture de la maison de Saguenay n’affectera pas outre mesure les travailleurs et les futurs résidents.