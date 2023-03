Un nouveau maire à Sainte-Paule, le troisième en moins d’un an et demi

Il devient ainsi la troisième personne à occuper le poste de maire de la petite municipalité depuis novembre 2012.

Philippe Savard a déjà été candidat à un poste de conseiller aux élections de Matane en 2017.

Par ailleurs, deux nouveaux conseillers siégeront au conseil municipal. Il s’agit d’Alfred D'Amours et de Louis-Régis Côté, qui ont été respectivement élus aux sièges un et six.

Les citoyens de Sainte-Paule retourneront aux urnes le mois prochain puisque deux personnes ont déposé leur candidature au siège numéro cinq. Les électeurs devront faire leur choix entre Réjean Fournier et Marie-France Lessard.

Le vote par anticipation se tiendra le 6 avril et l'élection partielle, le 23 avril.

De nombreux défis

L'élection de nouveaux membres au conseil municipal était nécessaire à la suite d'une vague de démissions.

Deux conseillers, Guillaume Villeneuve et Jean-François Bouillon, ont quitté le conseil municipal à quelques jours d'intervalle en janvier.

La mairesse, Johanne Deschênes, avait aussi annoncé son départ l'été dernier après trois mois à la mairie.

Avant elle, Raymond Carrier, élu aux élections de 2021, avait également claqué la porte.

Depuis le 2 février, la Commission municipale du Québec (CMQ) agit comme administratrice provisoire de Sainte-Paule, puisque le conseil municipal n'atteint plus le quorum nécessaire pour siéger.

La CMQ a par ailleurs suspendu le projet de règlement controversé de la Municipalité, qui interdit la construction de nouvelles habitations dans la zone boisée aux abords du lac du Portage.

Avec les informations de Roxanne Langlois