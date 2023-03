Bruno Marchand mise sur le transport actif pour attirer des jeunes à Québec

Pour sa deuxième journée au Danemark, le maire a poursuivi ses rencontres avec des représentants de la capitale danoise.

Plusieurs lui ont expliqué à quel point le virage pour l'implantation de modes de déplacements actifs, comme le vélo, a non seulement amélioré la santé des résidents, mais les a rajeunis .

Stéphane Boyer, maire de Laval, Julie Bourdon, mairesse de Granby et Bruno Marchand, maire de Québec en visite à Copenhague. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

La moyenne d'âge des résidents de Copenhague est de 36 ans. La moyenne d'âge de Québec était de 43 ans en 2021.

La création de parcs, de pistes cyclables et de rues piétonnes a eu l'effet d'attirer de nouveaux résidents, selon Monica Magnussen, qui dirige le département des Affaires internationales à Copenhague.

La ville danoise compte sur un afflux de 6000 nouveaux résidents chaque année.

Rajeunir notre population, c’est bon pour nos finances! Ça représente de jeunes contribuables qui viennent s’installer à Copenhague. Bien qu'il convient que Québec ne sera jamais Copenhague pour plusieurs raisons, Bruno Marchand croit que l’arrivée du tramway va changer l'image de la ville et envoyer un message qui va plaire aux jeunes.

Une rue piétonne de Copenhague. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

Le maire a réitéré son objectif de continuer à augmenter les espaces dédiés aux cyclistes et aux piétons.

C’est un outil pour inverser notre défi démographique, mais c’est aussi un outil pour attirer du monde. Quand vous choisissez une ville, quand les gens ont à choisir une ville où ils veulent habiter dans le monde, parce qu’on veut accueillir des gens, on parle de pénurie de personnel, vous choisissez une ville parce qu’elle est attractive, elle répond à des enjeux modernes, elle a quelque chose à vous offrir.

Changement de culture

Le maire entend bien amorcer un changement de culture à Québec qui passera nécessairement par une meilleure offre aux citoyens. S'ils ont accès aux infrastructures, tranquillement, ils adopteront d'autres modes de transports que l'automobile, croit le maire de Québec.

Bruno Marchand prend l'exemple des passages piétons qui donne davantage la priorité à l'automobile.

Il y a un enjeu de culture. Par exemple, si on priorise les feux piétons, quel impact ça aurait sur la circulation ? Quand vous pesez sur un feu piéton [...] vous attendez parce qu’en général, on [transforme] la circulation. Est-ce qu’on peut avoir un équilibre pour que les gens puissent circuler, mais aussi que les gens qui pèsent sur un feu piéton ont aussi accès à une façon sécuritaire de traverser un boulevard, une façon sécuritaire de traverser une rue passante ?

Un piéton à Québec Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

La Ville de Copenhague a remarqué que ses employés qui se déplacent à vélo s’absentent du travail cinq jours de moins que les autres chaque année.

Plus largement, le gouvernement danois évalue que chaque kilomètre parcouru à vélo entraîne des économies de 1 euro à l’état, notamment en soins de santé.

Bruno Marchand estime que les enjeux sont trop grands pour rester les bras croisés.

La culture, elle ne se change pas en disant : on va changer la culture. La culture, elle se change en offrant des endroits, des espaces comme on le fait dans le Vieux-Québec cet été, comme on le fait dans des rues commerciales qu’on rend piétonnes, comme on le fait en déneigeant les trottoirs, comme on va le faire avec les nouvelles pistes cyclables qu’on va ajouter. La culture, elle répond aussi à ce qu’on lui offre , plaide-t-il.

