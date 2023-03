Les secrets révélés par un os de bison vieux de plus de 8000 ans

L’os, vieux de 8200 ans, a été découvert par l’historien communautaire David Rondeau dans la berge de la rivière North Saskatchewan.

Ce dernier, qui est aussi le coordonnateur des consultations pour la section 66 des Métis de Crutwell, s'est dit surpris par cette découverte.

C'est environ 1000 ans plus tôt que ce qu'on croyait concernant le début de l'habitation humaine dans notre région , note David Rondeau.

« Les lignes sombres de la colline, ou paléosols, témoignent de la vie humaine. Il s'agit de restes organiques provenant d'habitations. De nombreux éléments indiquent qu'il s'agissait d'une zone de production du bison à grande échelle. » — Une citation de David Rondeau, historien et coordonnateur des consultations pour la section 66 des Métis de Crutwell

Ce site raconte déjà l'histoire de la région, dont il n'y a aucune trace dans les livres, et je suis honoré de mettre ce site sur la carte afin de le rendre réel pour les gens et les enfants qui vivent ici , affirme David Rondeau.

Selon l'historien, le fait de tenir l'os d'un bison rend le passé réel pour lui et pour la communauté de la Première Nation de Sturgeon Lake, qui se trouve tout près.

David Rondeau ajoute que cela les relie à l'histoire.

Le site était dans la ligne de mire de David Rondeau depuis des années. Photo : Radio-Canada / Pratyush Dayal

Des artefacts tels qu'un couteau ovale trouvé sur le site indiquent que les gens y traitaient les animaux, en enlevant les peaux ou la chair, explique M. Rondeau.

Selon lui, de nombreux matériaux lithiques et osseux provenant du site illustrent l'évolution des habitations. Des débris datant d'environ 2500 ans ont été trouvés juste sous la surface, et des restes d'animaux beaucoup plus anciens ont été trouvés plus loin dans le sol.

Selon le professeur émérite d'archéologie et d'anthropologie à l'Université de la Saskatchewan David Meyer l’inspection du site indique une présence humaine ancienne.

Il ajoute que des matériaux tout aussi anciens avaient également été découverts par le passé le long de la rivière South Saskatchewan, à la hauteur du pont Saint-Louis, à 35 km au sud de Prince Albert.

David Meyer croit qu'un groupe culturel appelé complexe Nipawin, originaire des Grandes Plaines, vivait dans ces régions, il y a environ 8000 ans. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

Il y a 11 000 ans, toute la région du centre de la Saskatchewan était recouverte de glace. Selon M. Meyer, cette région serait devenue propice à l'habitation humaine il y a environ 10 500 ans.

Il croit qu'un groupe culturel appelé complexe Nipawin, originaire des Grandes Plaines, vivait dans ces régions, il y a environ 8000 ans.

Ces peuples semblent avoir été les premières sociétés vraiment répandues et bien établies, et bien sûr des chasseurs et des cueilleurs , a-t-il dit.

Ils chassaient les espèces plus anciennes de bisons et de buffles en lançant des lances ou des atlatls (ou propulseurs), car les arcs et les flèches n'avaient pas encore été inventés.

L'os de bison retrouvé par David Rondeau. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

Une géoarchéologue de l'Université de Calgary évaluera ce site au printemps. L'une de ses tâches sera de prélever des échantillons de sol, de pollen ancien et de phytolithes, qui illustreront l'état du paysage à cette époque.

Avec les informations de Pratyush Dayal