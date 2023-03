Une maison des jeunes de Trois-Rivières en difficulté financière

La Maison des jeunes Entrado, située au sous-sol de l’ancienne église du Très-Saint-Sacrement à Trois-Rivières, vit beaucoup d'incertitudes face à son avenir. Le coût de son loyer a fortement augmenté et la maison des jeunes craint de devoir prendre des décisions difficiles si elle ne trouve pas d'autre financement.

L’organisme Carpe Diem a acheté la bâtisse et le loyer de la maison de jeunes est par la suite passé d'environ 100 $ à 1100 $.

Pour l’instant, on est un peu dans l’incertitude, mais on n’est pas encore à penser nécessairement à fermer, mais en même temps, c'est sûr que si on ne trouve pas de fonds, peut-être qu’on va devoir penser à devoir déménager, à revoir les heures d’ouverture , craint la coordonnatrice de la Maison des jeunes Entrado, Claudie Lévesque, qui a démarré une campagne de financement en ligne.

Entrado compte aussi inviter les jeunes à emballer les achats des clients dans une épicerie afin d’amasser des fonds.

« C’est important pour nous de garder cela dans le quartier Saint-Sacrement, c’est là qu’est née la maison des jeunes et on pense que c'est là qu’est le besoin auquel on répond. » — Une citation de Claudie Lévesque, coordonnatrice à la Maison des jeunes Entrado

Parmi ses activités, la maison des jeunes offre notamment l’occasion aux adolescents de faire partie d’une pièce de théâtre.

L'ancienne église du Très-Saint-Sacrement a été construite en 1956-1957. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

La Ville de Trois-Rivières et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) contribuent déjà au financement de cette maison des jeunes.

